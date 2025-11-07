Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra News Maratha activist Manoj Jarange accuses Dhananjay Munde of plotting his murder
मेरी हत्या की साजिश... मनोज जरांगे ने NCP नेता धनंजय मुंडे पर लगाया आरोप

मेरी हत्या की साजिश... मनोज जरांगे ने NCP नेता धनंजय मुंडे पर लगाया आरोप

संक्षेप: जरांगे ने आरोप लगाया कि बैठक के बाद संदिग्धों ने उन्हें खत्म करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये में सौदा किया। उन्होंने साजिश में कम से कम 18 लोगों के शामिल होने का दावा किया और आरोप लगाया कि संदिग्धों ने मुंबई में मुंडे से भी मुलाकात की और वारदात को दुर्घटना दिखाने के लिए एक वाहन मांगा।

Fri, 7 Nov 2025 08:48 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक धनंजय मुंडे ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। मुंडे ने जरांगे के इस आरोप का खंडन करते हुए इस संबंध में दर्ज शिकायत की सीबीआई जांच कराने की मांग की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया से बात करते हुए जरांगे ने कहा, "धनंजय मुंडे ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। कंचन नाम का एक व्यक्ति, जो मुंडे का निजी सहायक या उनकी जान-पहचान का है, हिरासत में लिए गए संदिग्धों में से एक को परली गेस्ट हाउस ले गया था, जहां मुंडे ने एक बैठक बुलाई थी और उनसे बात की थी।’’ उन्होंने दावा किया कि उनके फर्जी वीडियो और रिकॉर्डिंग बनाकर उन्हें बदनाम करने या कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके उन्हें मारने की चर्चा हुई थी।

जरांगे ने आरोप लगाया कि बैठक के बाद संदिग्धों ने उन्हें खत्म करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये में सौदा किया। उन्होंने साजिश में कम से कम 18 लोगों के शामिल होने का दावा किया और आरोप लगाया कि संदिग्धों ने मुंबई में मुंडे से भी मुलाकात की और वारदात को दुर्घटना दिखाने के लिए एक वाहन मांगा।

मुंडे ने आरोपों को बताया निराधार

इसी बीच, जरांगे के इन आरोपों पर मुंडे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जरांगे के आरोपों को निराधार, दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया और दावा किया कि उन्होंने मनोज जरांगे के खिलाफ कोई साजिश नहीं रची है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वह खुद ही जरांगे से जुड़े हुए थे।

इस मामले पर अपडेट देते हुए जालना पुलिस ने बताया कि जरांगे के सहयोगी गंगाधर कलकुटे ने इस सप्ताह की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी। इसके बाद एक औपचारिक शिकायत की जांच के बाद दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।

जरांगे की सुरक्षा के लिए सीएम फडणवीस को पत्र

महाराष्ट्र में बीड जिले के दो निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अलग-अलग पत्र लिखकर मराठा आरक्षण नेता मनोज जरांगे पाटिल की हत्या की कथित साजिश पर चिंता व्यक्त करते हुये सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बीड के सांसद बजरंग मनोहर सोनवणे ने पाटिल की कथित हत्या की साजिश की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने साजिश के लिए जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने के लिए पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India News Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।