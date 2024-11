LIVE Updates रिफ्रेश

Maharashtra Live: कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? आज हो सकता है बड़ा फैसला

शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा, ‘शिवसेना विधायकों का मानना ​​है कि एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में महायुति ने बहुत अच्छा काम किया और चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया।’

Mumbai, Nov 23 (ANI): Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, Deputy CMs Ajit Pawar and Devendra Fadnavis during a press conference as the Mahayuti is set to form the government in the state, at Varsha Bungalow in Mumbai on Saturday. (ANI Photo)