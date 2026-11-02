सुनेत्रा पवार ने NCP विधायकों की बुलाई तत्काल बैठक, मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज

करीब चार महीने बाद बुलाई गई इस बैठक को पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को NCP के कई सीनियर नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख सुनेत्रा पवार ने मंगलवार शाम विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई। यह मीटिंग मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास देवगिरी में होनी है। करीब चार महीने बाद बुलाई गई इस बैठक को पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इससे पहले रविवार को एनसीपी के कई सीनियर नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार व जय पवार शामिल नहीं थे।

ऐसे में पार्टी में संभावित खींचतान और नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जनवरी में विमान हादसे में पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद से पार्टी के नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अमित शाह से मुलाकात करने वाले नेताओं में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल थे। इस बैठक के बाद दोनों एनसीपी गुटों के संभावित विलय को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगीं।

NCP के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि NCP के दोनों गुटों के एक होने पर चर्चा हुई और इस बातचीत में सुनेत्रा पवार व राज्यसभा सांसद पार्थ पवार को शामिल नहीं किया गया। रविवार की मुलाकात के बाद सभी सीनियर नेता सोमवार को मुंबई लौट आए। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल के आवास पर बंद कमरे में कई दौर की चर्चा की। इन बैठकों के बाद सुनेत्रा पवार के साथ बातचीत की तैयारी की गई। सीनियर नेता दिलीप वलसे पाटिल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने वाले सभी नेता मुंबई लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि पहले पार्टी का कोर ग्रुप बैठक करेगा और इसके बाद शाम को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात होगी।