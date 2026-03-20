पूर्व नौसैनिक कैसे बना ज्योतिषी, एक मुलाकात की 50 लाख फीस; रेप केस ने खोली अशोक खरात की पोल

नासिक पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि 2022 में वह अपनी वैवाहिक समस्या सुलझाने गई थी। खरात ने उसे नशीला पदार्थ दिया, हिप्नोटाइज किया और बार-बार बलात्कार किया। वे डराते थे कि तुम्हारा पति मर जाएगा या परिवार को नुकसान होगा।

महाराष्ट्र के नासिक सेक्स स्कैंडल कांड में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अशोक खरात 67 साल के पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, जिन्हें लोग कैप्टन कहते हैं। वे महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं और खुद को ज्योतिषी व अंक ज्योतिषी बताते थे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ज्योतिष की दुकान शुरू की। अच्छी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी बोलने की वजह से लोग जल्दी उन पर भरोसा करने लगे। धीरे-धीरे उनकी पहचान बढ़ी और बड़े-बड़े नेता, सेलिब्रिटी उनके पास आने लगे। वे एक सलाह के लिए लाखों रुपये लेते थे और उनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है। उनके पास कई जमीनें, फार्महाउस और मंदिर ट्रस्ट भी है।

अशोक खरात बहुत प्रभावशाली हो गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनके मंदिर का दौरा किया था। महिला आयोग की चेयरपर्सन रुपाली चाकणकर उनके ट्रस्ट में जुड़ी रहीं और एक वीडियो में उनके पैर धोते दिखीं, जिससे काफी विवाद हुआ। कई लोग उनकी भविष्यवाणियों और उपायों पर भरोसा करते थे। इस तरह उनका बड़ा साम्राज्य बन गया था।

58 महिलाओं के साथ गलत काम के वीडियो

लेकिन अब गंभीर आरोप लगे हैं। नासिक पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि 2022 में वह अपनी वैवाहिक समस्या सुलझाने गई थी। खरात ने उसे नशीला पदार्थ दिया, हिप्नोटाइज किया और बार-बार बलात्कार किया। वे डराते थे कि तुम्हारा पति मर जाएगा या परिवार को नुकसान होगा। पुलिस को उनके ऑफिस से पेन ड्राइव मिली, जिसमें 58 महिलाओं के साथ गलत काम के वीडियो थे। छिपे कैमरे भी लगे थे। आरोप बलात्कार, धोखे से संबंध बनाने और काले जादू रोकने के कानून के तहत हैं।