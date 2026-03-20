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पूर्व नौसैनिक कैसे बना ज्योतिषी, एक मुलाकात की 50 लाख फीस; रेप केस ने खोली अशोक खरात की पोल

Mar 20, 2026 10:25 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नासिक पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि 2022 में वह अपनी वैवाहिक समस्या सुलझाने गई थी। खरात ने उसे नशीला पदार्थ दिया, हिप्नोटाइज किया और बार-बार बलात्कार किया। वे डराते थे कि तुम्हारा पति मर जाएगा या परिवार को नुकसान होगा। 

पूर्व नौसैनिक कैसे बना ज्योतिषी, एक मुलाकात की 50 लाख फीस; रेप केस ने खोली अशोक खरात की पोल

महाराष्ट्र के नासिक सेक्स स्कैंडल कांड में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अशोक खरात 67 साल के पूर्व नौसेना अधिकारी हैं, जिन्हें लोग कैप्टन कहते हैं। वे महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं और खुद को ज्योतिषी व अंक ज्योतिषी बताते थे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ज्योतिष की दुकान शुरू की। अच्छी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी बोलने की वजह से लोग जल्दी उन पर भरोसा करने लगे। धीरे-धीरे उनकी पहचान बढ़ी और बड़े-बड़े नेता, सेलिब्रिटी उनके पास आने लगे। वे एक सलाह के लिए लाखों रुपये लेते थे और उनकी संपत्ति 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है। उनके पास कई जमीनें, फार्महाउस और मंदिर ट्रस्ट भी है।

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अशोक खरात बहुत प्रभावशाली हो गए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनके मंदिर का दौरा किया था। महिला आयोग की चेयरपर्सन रुपाली चाकणकर उनके ट्रस्ट में जुड़ी रहीं और एक वीडियो में उनके पैर धोते दिखीं, जिससे काफी विवाद हुआ। कई लोग उनकी भविष्यवाणियों और उपायों पर भरोसा करते थे। इस तरह उनका बड़ा साम्राज्य बन गया था।

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58 महिलाओं के साथ गलत काम के वीडियो

लेकिन अब गंभीर आरोप लगे हैं। नासिक पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महिला ने बताया कि 2022 में वह अपनी वैवाहिक समस्या सुलझाने गई थी। खरात ने उसे नशीला पदार्थ दिया, हिप्नोटाइज किया और बार-बार बलात्कार किया। वे डराते थे कि तुम्हारा पति मर जाएगा या परिवार को नुकसान होगा। पुलिस को उनके ऑफिस से पेन ड्राइव मिली, जिसमें 58 महिलाओं के साथ गलत काम के वीडियो थे। छिपे कैमरे भी लगे थे। आरोप बलात्कार, धोखे से संबंध बनाने और काले जादू रोकने के कानून के तहत हैं।

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इस खबर से महाराष्ट्र में हंगामा मच गया है। विपक्ष इसे बड़ा घोटाला बता रहा है और जांच की मांग कर रहा है। पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) बना दी है। अशोक खरात की पत्नी का कहना है कि यह साजिश है, लेकिन जांच चल रही है। यह मामला दिखाता है कि कैसे आस्था और डर का फायदा उठाकर लोग गलत काम करते हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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