Maharashtra Elections 2026 LIVE: BMC सहित 28 अन्य नगर निगमों के लिए मतदान शुरू, संघ प्रमुख ने डाला वोट

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में मतदान आज

Maharashtra Elections 2026 LIVE: महाराष्ट्र की जनता नगर निकाय चुनावों के लिए तैयार है। गुरुवार को महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में मतदान होंगे। चुनाव से पहले सबकी निगाहें मुंबई पर टिकी है, जहां बीएमसी पर शासन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे शुरू होगा और शाम साढ़े पांच बजे समाप्त होगा। कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। वहीं बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी BMC में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं।

15 Jan 2026, 07:46:38 AM IST Maharashtra Elections 2026 LIVE: BMC सहित 28 अन्य नगर निगमों के लिए मतदान शुरू Maharashtra Elections 2026 LIVE: राज्य में BMC सहित 28 अन्य नगर निगमों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटर आज शाम 5:30 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं।

15 Jan 2026, 07:27:27 AM IST Maharashtra Elections 2026 LIVE: 29 नगर निगमों में छह साल बाद हो रहे हैं चुनाव Maharashtra Elections 2026 LIVE: राज्य के 29 नगर निगमों के छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद चुनाव हो रहे हैं। इन नगर निगमों में छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणि, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं।