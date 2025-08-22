साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़; मुंबई पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार, 60 करोड़ रुपये की ठगी
मुंबई पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक कपल भी शामिल है। इन लोगों ने देशभर में लोगों को चूना लगाकर 60.82 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस के मुताबिक, इनमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बैंक खाते और सिम कार्ड बेचे, जिनका इस्तेमाल इस फ्रॉड में हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 अगस्त को कांदिवली के एक ऑफिस पर छापा मारा, जहां से सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किए गए थे।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रोशन ने बताया कि इस गैंग ने 943 बैंक खाते खरीदे थे, जिनमें से 180 का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया गया। ये लोग पिछले एक साल से इस तरह की ठगी कर रहे थे। पहले 5 लोग 12 अगस्त को पकड़े गए, फिर बाकी को जांच के दौरान धर लिया गया। गैंग 7000-8000 रुपये में सिम कार्ड और बैंक खाते खरीदता था। वे इनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग और शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए करते थे।
60 करोड़ रुपये से अधिक की चपत
रिपोर्ट के मुताबिक, इस ठगी में कुल 60.82 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई। इसमें मुंबई में 1.67 करोड़ और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में 10.57 करोड़ रुपये की ठगी शामिल है। दूसरी ओर, दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर अधिकारी से एक स्वयंभू मुद्रा बाजार निवेशक ने ठगी कर ली। उसने साल भर के भीतर धन दोगुना करने का वादा करते हुए 31 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रफुल्ल भट नाम के आरोपी ने जुलाई 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी से संपर्क किया और उन्हें हाई रिटर्न वाले मुद्रा व्यापार में 25 लाख रुपये निवेश करने का प्रस्ताव दिया। भट को शिकायतकर्ता अधिकारी पहले से जानते थे, इस वजह से उस पर भरोसा करते हुए उन्होंने और उनके परिवार ने अपने निजी खातों से धनराशि भेज दी। इसमें उनकी पत्नी और मां की ओर से दिया गया धन भी शामिल था।