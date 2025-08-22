साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़; मुंबई पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार, 60 करोड़ रुपये की ठगी

पुलिस के मुताबिक, 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बैंक खाते और सिम कार्ड बेचे, जिनका इस्तेमाल इस फ्रॉड में हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 अगस्त को कांदिवली के ऑफिस पर छापा मारा, जहां से सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुए।

मुंबई पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक कपल भी शामिल है। इन लोगों ने देशभर में लोगों को चूना लगाकर 60.82 करोड़ रुपये की ठगी की। पुलिस के मुताबिक, इनमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बैंक खाते और सिम कार्ड बेचे, जिनका इस्तेमाल इस फ्रॉड में हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 अगस्त को कांदिवली के एक ऑफिस पर छापा मारा, जहां से सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किए गए थे।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राज तिलक रोशन ने बताया कि इस गैंग ने 943 बैंक खाते खरीदे थे, जिनमें से 180 का इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया गया। ये लोग पिछले एक साल से इस तरह की ठगी कर रहे थे। पहले 5 लोग 12 अगस्त को पकड़े गए, फिर बाकी को जांच के दौरान धर लिया गया। गैंग 7000-8000 रुपये में सिम कार्ड और बैंक खाते खरीदता था। वे इनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग और शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए करते थे।