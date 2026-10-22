महाराष्ट्र MLC चुनाव: 5 सीटें और 182 उम्मीदवार, बगावत से बिगड़ा महायुति और MVA का चुनावी गणित

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में कांग्रेस नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। वहीं, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने पुणे और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं

महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी विधान परिषद चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को होने वाले चुनाव में पांच सीटों के लिए कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र की 78 सदस्यों वाली विधान परिषद की पांच सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं। इनमें तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इस बार जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, पुणे शिक्षक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

कल होगा मतदान महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के लिए शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं, वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। महाराष्ट्र विधान परिषद के जिन पांच सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को खत्म हो रहा है, उनमें छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सतीश चव्हाण, पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अरुण लाड, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिजीत वंजारी, अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से किरण सरनाइक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जयंत असगांवकर शामिल हैं।

जान लें क्या है चुनावी समीकरण विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में कांग्रेस नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। वहीं, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने पुणे और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। इन पांच सीटों पर कुल 10,68,072 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान के लिए पूरे राज्य में 2,419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3,88,019 मतदाता हैं। वहीं, अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 35,810 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 41, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 38, पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 30 और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

महायुति गठबंधन में बढ़ी खींचतान महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जमीन पर हालात काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर कई सीटों पर आपसी मतभेद सामने आए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के आधिकारिक उम्मीदवार सतीश चव्हाण को चुनौती दी है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार ने शरद पवार की एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के उम्मीदवार डॉ. प्रतापसिंह पाटिल को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “शिवसेना हमेशा एनसीपी के खिलाफ काम करती रही है। ऐसे में अब हमें उसका समर्थन क्यों करना चाहिए?”