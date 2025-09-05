देश में पहली टेस्ला कार की डिलीवरी; महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी, बोले- पोते को गिफ्ट करूंगा

प्रताप सरनाइक ने कहा, 'मैंने टेस्ला की डिलीवरी इसलिए ली ताकि लोगों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जागरूकता फैले। मैं चाहता हूं कि बच्चे इन गाड़ियों को जल्दी देखें और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की अहमियत समझें।'

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए शोरूम से पहली कार की डिलीवरी हो गई है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शुक्रवार को यह कार सौंपी गई। उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपनी कोशिश बताया। सरनाइक ने जुलाई में टेस्ला के भारत में पहला शोरूम खुलने के अगले दिन ही मॉडल वाई बुक कर दी थी। उनका कहना है कि वो इस कार को अपने पोते को गिफ्ट करेंगे, ताकि उसे छोटी उम्र से ही पर्यावरण अनुकूल गाड़ियों की अहमियत समझ आए।

प्रताप सरनाइक ने कहा, 'मैंने टेस्ला की डिलीवरी इसलिए ली ताकि लोगों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जागरूकता फैले। मैं चाहता हूं कि बच्चे इन गाड़ियों को जल्दी देखें और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की अहमियत समझें।' शिवसेना के मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र ने अगले दस साल में ईवी की दिशा में बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखा है, जो प्रधानमंत्री के क्लीन मोबिलिटी विजन से मेल खाता है। इसके लिए राज्य ने कई छूट भी दी हैं, जैसे अतल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल में छूट।

कार खरीदने पर क्या बोले मंत्री राज्य सरकार में मंत्री ने कहा कि भले ही आज इन गाड़ियों की कीमत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन सही मिसाल कायम करना और ईवी को बढ़ावा देना ज्यादा जरूरी है। प्रताप सरनाइक ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए करीब 5,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं और पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं।