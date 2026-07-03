'जब CM थे, तब कोई भगवान याद नहीं आए...' इस मंत्री ने उद्धव ठाकरे को दिया पाकिस्तानी एजेंट करार, क्यों छिड़ी सियासी रार
उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वालों ने ‘देशद्रोह’ किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व करेगा।
अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई से 'राम रक्षा आंदोलन' का आह्वान किया है। इस पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री नितेश राणे ने तीखा पलटवार किया है और ठाकरे को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया है। राणे ने कहा, "अब जाकर 'पाकिस्तान के एजेंट' की तरह काम करने वाले व्यक्ति को राम मंदिर की याद आई है। जब वे खुद मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। उस समय उन्हें हमारे मंदिरों या हमारे देवताओं की कभी याद नहीं आई। अब वे वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र के विचार को बदनाम करने के लिए करता है।"
राणे ने ये भी कहा कि जिन जगहों पर उद्धव ठाकरे 'महा आरती' करते हैं, उन्हें 'गोमूत्र' से ''शुद्ध'' किया जाना चाहिए। इससे पहले एक संवाददाता सम्मेलन में राम रक्षा आंदोलन का आह्वान करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अयोध्या के प्रतिष्ठित राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में भाजपा को जवाबदेह ठहराने के लिए 5 जुलाई से आंदोलन शुरू किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इसमें बढ़-चढ़कर शामिल होने का भी आह्वान किया।
भाजपा पर दबाव बनाएंगे ठाकरे
ठाकरे ने कहा कि रविवार (पांच जुलाई) को वे मध्य मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्र होंगे, जहां 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करेंगे तथा अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित ''चोरी'' की जिम्मेदारी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''मैं राम मंदिर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी से आक्रोशित सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें और इसके लिए भाजपा को जवाबदेह ठहराएं।'' ठाकरे ने दावा किया कि देशभर में लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और कई राज्यों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जनसरोकारों के मुद्दों के प्रति ''अराजकता'' और ''उदासीनता'' का माहौल है।
'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रहा
उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना के कार्यकर्ता समेत अनेक हिंदुओं ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था और 'कारसेवकों' पर हुए अत्याचार, गोधरा ट्रेन कांड, अहमदाबाद दंगे तथा मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों जैसी घटनाओं की पीड़ा झेली। लेकिन उनका आरोप है कि भाजपा ने इन घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया और अब 'बेलगाम सत्ता' का आनंद ले रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर विपक्षी विधायकों की खरीद-फरोख्त कराने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या सत्तारूढ़ दल 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रहा है।
‘अब हिंदू माफ नहीं करेगा’
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर लगाए जा रहे आरोपों का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कथित रूप से चोरी किया गया धन विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा' का उल्लेख करते हुए ठाकरे ने कहा, ''अब मैं कहना चाहता हूं- 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा।'''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।