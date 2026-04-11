महाराष्ट्र के मंत्री का हेलीकॉप्टर भटका रास्ता, हेलीपैड की जगह पार्किंग में उतरा; जांच के आदेश
महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर हेलीपैड की जगह पार्किंग लॉट में लैंड करने से अफरा-तफरी मच गई। मामला शनिवार सुबह का है।
महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर हेलीपैड की जगह पार्किंग लॉट में लैंड करने से अफरा-तफरी मच गई। मामला शनिवार सुबह का है। हेलीकॉप्टर तय हेलीपैड से करीब एक किलोमीटर दूर पुणे के पुरंदर इलाके में उतरा। फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत के तीन महीने के अंदर हुई इस घटना के चलते फिर से डर का माहौल है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
क्या बोले भुजबल
भुजबल ने कहाकि मेरे पायलट ने गलत जगह पार्किंग लॉट में लैंड किया। हम सभी सुरक्षित हैं। भुजबल वहां, सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहाकि वे इस मामले की रिपोर्ट सिविल एविएशन महानिदेशालय को देंगे। इस मामले में पायलट पर भी ऐक्शन लिया जाएगा। वहीं, पायलट, क्रू या हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली कंपनी से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।
हेलीकॉप्टर के लिए कैसे तय होता है हेलीपैड
जब भी किसी हेलीकॉप्टर को किसी निश्चित क्षेत्र में उतरना होता है, तो स्थानीय लोक निर्माण विभाग हेलीकॉप्टर के क्रू को अक्षांश और देशांतर देता है। पुणे जिला पुलिस ने कहाकि उन्होंने एक हेलीपैड तैयार किया था। क्रू को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। जब हेलीकॉप्टर पार्किंग लॉट में उतरा, तो धूल का भारी बादल था।
अजीत पवार की मौत के बाद डर
इस घटना के बाद अच्छा-खासा पैनिक हो गया। लोगों को 28 जनवरी, 2026 को बारामती हवाई अड्डे पर चार्टर के क्रैश होने की घटना याद आ गई। इस हादसे में तत्कालीन डिप्टी सीएम अजित पवार और चार अन्य लोग मारे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में विमान को पलटते और नियंत्रित खोते हुए विस्फोट होते दिखाया गया। 66 वर्षीय पवार बारामती आ रहे थे। उन्हें जिला परिषद चुनाव से पहले एक सार्वजनिक रैली में शामिल होना था। इस मामले की जांच में कई सिस्टेमैटिक फेल्योर सामने आई हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।