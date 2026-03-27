खुद को भगवान बताकर महिला से रेप का एक और मामला, अशोक खरात के बाद 'फर्जी महादेव' अरेस्ट
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को सुन्न करने वाली कोई चीज देकर उसका शोषण किया और गोपनीय फोटो खींचकर ब्लैकमेल भी किया। पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया।
महाराष्ट्र के पालघर जिले का रहने वाला 40 वर्षीय ऋषिकेश वैद्य नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप है। यह शख्स खुद को भगवान शिव का अवतार बताता था और सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को फंसाने का तरीका अपनाता था। घटना की शुरुआत 2023 में फेसबुक पर हुई दोस्ती से हुई, जब पीड़िता ने इस व्यक्ति से संपर्क किया। बाद में दिसंबर 2023 में ऋषिकेश पुणे आया और खुद को महादेव बताकर महिला को धोखा दिया। वह उसे अपनी पार्वती बताता था और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उसके साथ विश्वासघात किया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को सुन्न करने वाली कोई चीज देकर उसका शोषण किया और गोपनीय फोटो खींचकर ब्लैकमेल भी किया। पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया। इसके बाद मई 2024 में वसई के एक होटल में फिर से यौन शोषण का प्रयास किया गया। पीड़िता 34 वर्षीय पुणे निवासी महिला है, जिसने आरोपी के धोखे और ब्लैकमेल के कारण लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। आरोपी पालघर में एक सामाजिक संगठन चलाता है और इसी में ऐसी गतिविधियां करता था।
क्या कई महिलाओं को बनाया शिकार
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी का तरीका कई अन्य महिलाओं के साथ भी दोहराया गया था, जिसमें वह खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताकर उनका शोषण करता था। महिला को शिकायत दर्ज करने की हिम्मत नाशिक में गिरफ्तार हुए स्वयंभू भगवान अशोक खरात के मामले से मिली। खरात के खिलाफ कई बलात्कार और शोषण के मामले सामने आने के बाद पीड़िता ने भी आगे आकर अपनी कहानी बताई। बुधवार को माणिकपुर पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज की गई, जिसे बाद में पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन को जांच के लिए भेजा गया।
सीनियर इंस्पेक्टर हिरालाल जाधव ने कहा कि आरोपी ऋषिकेश वैद्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में अन्य महिलाओं के शोषण के मामलों की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस घटना ने महाराष्ट्र में स्वयंभू भगवानों की ओर से महिलाओं के शोषण के मुद्दे को फिर से उजागर कर दिया है। ऐसे लोग धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर निर्दोष महिलाओं को निशाना बनाते हैं और बाद में ब्लैकमेल करके चुप रहने को मजबूर करते हैं। पुलिस की सक्रियता और पीड़िताओं के साहस से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।