म्यूजिक, डांस के बीच चीख-पुकार; स्विमिंग पूल में कूदते ही युवक की मौत
दोपहर के समय कुछ दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जबकि अन्य कमरे में मौजूद थे। इसी दौरान श्रेणिक ने करीब आठ से दस फीट ऊंचाई से पूल में छलांग लगा दी। जिस हिस्से में उसने डाइव लगाई, वह बच्चों के लिए बनाया गया था।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गया 25 वर्षीय युवक एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। कोल्हापुर जिले के रहने वाले श्रेणिक मिलिंद की स्विमिंग पूल में हेड-फर्स्ट डाइव लगाने के दौरान मौत हो गई। यह हादसा 20 जून को एक रिजॉर्ट में हुआ था, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पुलिस के अनुसार, श्रेणिक अपने 9 दोस्तों के साथ मालवन घूमने आया था और सभी एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे।
पुलिस जांच के मुताबिक, दोपहर के समय कुछ दोस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, जबकि अन्य कमरे में मौजूद थे। इसी दौरान श्रेणिक ने करीब आठ से दस फीट ऊंचाई से पूल में छलांग लगा दी। जिस हिस्से में उसने डाइव लगाई, वह बच्चों के लिए बनाया गया था और उसकी गहराई केवल चार फीट के आसपास थी। सिर के बल पानी में गिरने से उसका सिर सीधे पूल के तल से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। दोस्त तुरंत उसे मालवन के ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
घटना की सूचना मिलते ही श्रेणिक के पिता और अन्य परिजन रात में मालवन पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया। साथ ही, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी तरह की साजिश या आपराधिक पहलू सामने नहीं आया है और यह एक दुखद दुर्घटना प्रतीत होती है। घटना की जांच स्थानीय पुलिस अधिकारियों की निगरानी में जारी है।
इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों के साथ मस्ती के कुछ ही क्षण बाद यह दर्दनाक घटना होती दिखाई देती है। इस घटना ने स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता को फिर से सामने रखा है। जानकारों का कहना है कि किसी भी पूल में छलांग लगाने से पहले उसकी गहराई अवश्य जांचनी चाहिए और उथले पानी में कभी भी सिर के बल डाइव नहीं लगानी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर चोट या जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें