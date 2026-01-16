Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Local Polls Election Result Kolhe Family 3 candidates won from Jalgaon One Fight from Jail
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: एक ही परिवार के तीन लोग जीते, एक ने तो जेल से लड़ा था चुनाव

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: एक ही परिवार के तीन लोग जीते, एक ने तो जेल से लड़ा था चुनाव

संक्षेप:

ललित कोल्हे की मां सरिता कोल्हे ने कसम खाई थी कि जब तक उनका बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगी। जीत का जश्न मनाते हुए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, और कहा कि वह जेल में है।

Jan 16, 2026 03:41 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों का शुक्रवार को ऐलान हो रहा है। बीएमसी समेत तमाम नगर निगमों में भाजपा बड़ी जीत की ओर है। इस बीच, जलगांव नगर निगम में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को जीत मिली है, जिससे पूरी फैमिली काफी उत्साहित है। महाराष्ट्र के कोल्हे परिवार के तीन सदस्यों- ललित कोल्हे, सिंधुताई कोल्हे और पीयूष कोल्हे ने जलगांव नगर निगम में जीत हासिल की। शिवसेना उम्मीदवार ललित कोल्हे ने जेल से चुनाव लड़ा था। उन्हें सितंबर में एक फर्जी कॉल सेंटर स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के सदस्य रहते हुए ललित कोल्हे 2018 में जलगांव के मेयर भी रह चुके हैं। इसके बाद, बीजेपी नेता सीमा भोले ने 2018 से 2021 तक मेयर का पद संभाला। 2021 से, शिवसेना की जयश्री महाजन जेएमसी की मेयर हैं। जीत का जश्न मनाते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, जलगांव के वार्ड नंबर 4 से जीतने वाले पीयूष कोल्हे ने कहा कि बहुत से लोगों ने हमें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें यह जीत मिली। पीयूष कोल्हे ने बताया, "हमारे परिवार के तीन सदस्यों ने चुनाव जीता है। जैसा कि मेरी मां ने कहा, ''वोटर्स ने ललित कोल्हे के लिए अपना प्यार दिखाया है। पिछले 15-20 दिनों से लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है।"

आरोपी ललित कोल्हे की मां सरिता कोल्हे ने कसम खाई थी कि जब तक उनका बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगी। जीत का जश्न मनाते हुए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, और कहा कि वह जेल में है। उस पर घटिया आरोप लगाए गए थे। हमारे वोटर्स ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए हैं। उन्होंने वोटों के रूप में हम पर अपना आशीर्वाद बरसाया... वार्ड नंबर 11 से शिवसेना के उम्मीदवार, जिसमें सिंधुताई कोल्हे और ललित कोल्हे शामिल हैं। वार्ड नंबर 4 से पीयूष कोल्हे। मेरे बेटे, पति और सास ने चुनाव जीता है।"

'जनता ने सबकुछ मुमकिन कर दिया'

उन्होंने आगे कहा, "आप देख सकते हैं कि हम दोनों में से किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी है (जैसा कि उन्होंने वादा किया था)... जब से उसे (ललित कोल्हे) गिरफ्तार किया गया है, हमने चप्पल नहीं पहनी है। मैंने कहा था कि जब वह वापस आएगा तो मैं चप्पल पहनूंगी, लेकिन जनता ने सब कुछ मुमकिन कर दिया।'' गुरुवार को कुल 29 नगर निगमों में चुनाव हुए, और सभी स्थानीय निकायों के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है, ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में अपनी बढ़त बढ़ा ली है, शुरुआती डेटा के रुझानों से पता चलता है कि गठबंधन मुंबई के 117 वार्डों में आगे चल रहा है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
BMC Elections
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।