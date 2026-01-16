महाराष्ट्र निकाय चुनाव: एक ही परिवार के तीन लोग जीते, एक ने तो जेल से लड़ा था चुनाव

संक्षेप: ललित कोल्हे की मां सरिता कोल्हे ने कसम खाई थी कि जब तक उनका बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगी। जीत का जश्न मनाते हुए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, और कहा कि वह जेल में है।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों का शुक्रवार को ऐलान हो रहा है। बीएमसी समेत तमाम नगर निगमों में भाजपा बड़ी जीत की ओर है। इस बीच, जलगांव नगर निगम में एक ही परिवार के तीन सदस्यों को जीत मिली है, जिससे पूरी फैमिली काफी उत्साहित है। महाराष्ट्र के कोल्हे परिवार के तीन सदस्यों- ललित कोल्हे, सिंधुताई कोल्हे और पीयूष कोल्हे ने जलगांव नगर निगम में जीत हासिल की। शिवसेना उम्मीदवार ललित कोल्हे ने जेल से चुनाव लड़ा था। उन्हें सितंबर में एक फर्जी कॉल सेंटर स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के सदस्य रहते हुए ललित कोल्हे 2018 में जलगांव के मेयर भी रह चुके हैं। इसके बाद, बीजेपी नेता सीमा भोले ने 2018 से 2021 तक मेयर का पद संभाला। 2021 से, शिवसेना की जयश्री महाजन जेएमसी की मेयर हैं। जीत का जश्न मनाते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, जलगांव के वार्ड नंबर 4 से जीतने वाले पीयूष कोल्हे ने कहा कि बहुत से लोगों ने हमें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें यह जीत मिली। पीयूष कोल्हे ने बताया, "हमारे परिवार के तीन सदस्यों ने चुनाव जीता है। जैसा कि मेरी मां ने कहा, ''वोटर्स ने ललित कोल्हे के लिए अपना प्यार दिखाया है। पिछले 15-20 दिनों से लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है।"

आरोपी ललित कोल्हे की मां सरिता कोल्हे ने कसम खाई थी कि जब तक उनका बेटा जेल से बाहर नहीं आ जाता, तब तक वह चप्पल नहीं पहनेंगी। जीत का जश्न मनाते हुए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, और कहा कि वह जेल में है। उस पर घटिया आरोप लगाए गए थे। हमारे वोटर्स ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए हैं। उन्होंने वोटों के रूप में हम पर अपना आशीर्वाद बरसाया... वार्ड नंबर 11 से शिवसेना के उम्मीदवार, जिसमें सिंधुताई कोल्हे और ललित कोल्हे शामिल हैं। वार्ड नंबर 4 से पीयूष कोल्हे। मेरे बेटे, पति और सास ने चुनाव जीता है।"