MVA में सब ठीक नहीं? कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, दो भाइयों की नजदीकी के बाद खींचतान

महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)चुनाव अकेले लड़ेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता के इस बयान से राज्य के विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) के भविष्य पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब MVA के घटक दल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की MNS स्थानीय चुनावों के लिए गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई के पदाधिकारियों ने महानगर में निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया है। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई है। हमारे नेताओं ने तय किया है कि BMC में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि किसके लिए कितनी सीटें छोड़नी हैं।

कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद फैसला वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि अगर नासिक में उनके सहयोगी मनसे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिला इकाइयों को "स्थानीय स्थिति" के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।