Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra local body polls Congress says will go solo in BMC Election contradicting statements on Cong-MNS alliance
MVA में सब ठीक नहीं? कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, दो भाइयों की नजदीकी के बाद खींचतान

MVA में सब ठीक नहीं? कांग्रेस बोली- अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव, दो भाइयों की नजदीकी के बाद खींचतान

संक्षेप: वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि अगर नासिक में उनके सहयोगी मनसे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

Mon, 10 Nov 2025 06:49 PMPramod Praveen पीटीआई, मुंबई
महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC)चुनाव अकेले लड़ेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता के इस बयान से राज्य के विपक्षी महागठबंधन महाविकास आघाड़ी (MVA) के भविष्य पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब MVA के घटक दल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की MNS स्थानीय चुनावों के लिए गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई के पदाधिकारियों ने महानगर में निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया है। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई है। हमारे नेताओं ने तय किया है कि BMC में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि किसके लिए कितनी सीटें छोड़नी हैं।

कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद फैसला

वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है। वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि अगर नासिक में उनके सहयोगी मनसे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिला इकाइयों को "स्थानीय स्थिति" के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान अलग

हालांकि, MNS पर उनका यह बयान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल के बयान से मेल नहीं खाता, जिन्होंने कहा है कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन पर बैठक में शामिल होने के लिए नासिक में पार्टी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। बुलढाणा में पत्रकारों से बात करते हुए सपकाल ने कहा, "राज्य इकाई ने किसी को भी मनसे के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत नहीं किया है। सपकाल ने ज़ोर देकर कहा, "नासिक के नेताओं ने राज्य इकाई से कोई चर्चा नहीं की। गठबंधन सिर्फ इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ ही होना चाहिए।"

