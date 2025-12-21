Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra Local Bodies Election Result 2025 BJP Mahayuti Big Win Cross 200 Opposition Says EVM Responsible
महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत, महायुति 200 पार; विपक्ष बोला- EVM जिम्मेदार

Maharashtra Local Bodies Election Result: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को बड़ी जीत मिली है। गठबंधन 200 पार पहुंच गया है, जबकि विपक्ष बुरी तरह से पराजित हुआ। विपक्षी दलों ने हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है।

Dec 21, 2025 08:16 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
Maharashtra Local Bodies Election Result 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनावों में भाजपा को रविवार को बड़ी जीत मिली है। भाजपा के महायुति गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र की 288 नगर परिषद और पंचायत सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें भाजपा ने 129 सीटें या आगे है। इसके अलावा, शिवसेना (शिंदे) 51, एनसीपी (अजित पवार) 33 सीटों पर बढ़त बनाए है या जीत चुकी है। वहीं, विपक्षी महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 52 सीटों ही बढ़त या जीत हासिल हुई है। विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) ने लगभग हार मान ली है और महायुति की जीत के लिए चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है।

जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "हमें खुशी है कि हम मोदीजी की पॉजिटिविटी और हमारे नेताओं अमित शाहजी, नड्डाजी और नवीनजी ने हम पर जो भरोसा दिखाया था, उसे पूरा कर पाए।" उन्होंने कहा, "पहली बार, मैंने किसी नेता या पार्टी की आलोचना नहीं की, आरोप नहीं लगाए, बल्कि अपनी योजनाएं बताईं। मैंने 100 फीसदी पॉजिटिव तरीके से प्रचार किया। इसका फायदा हुआ। लोगों ने इसे मंज़ूरी दी।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि भाजपा ने लोकल बॉडी चुनावों में एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 48 प्रतिशत पार्षद पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, और 129 नगर परिषदों में उसके उम्मीदवार अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति गठबंधन की सफलता का श्रेय भाजपा संगठन और सरकार के विकास एजेंडे को दिया। दो चरणों में हुई 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती सुबह शुरू हुई।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों पर जीतने वाले पार्टी उम्मीदवारों को बधाई दी। एक संक्षिप्त टिप्पणी में, उन्होंने चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की "मदद" करने के लिए राज्य चुनाव निकाय को 'बधाई' दी। शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने महायुति की जीत का श्रेय ईवीएम में "छेड़छाड़" को दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पैसे की "बारिश" का सामना नहीं कर सका। उनके पार्टी सहयोगी अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि "पैसे और बाहुबल" ने महायुति की जीत तय की। छत्रपति संभाजीनगर में दानवे ने पीटीआई से कहा, "सत्ताधारी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बाहुबल और पैसे की ताकत के कारण, महायुति ने महा विकास अघाड़ी के घटकों की तुलना में ज़्यादा सीटें हासिल की हैं।"

