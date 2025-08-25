महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना की 26 लाख लाभार्थी अयोग्य घोषित, ऐक्शन का भी है खतरा
उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभार्थियों का डेटा जिला प्रशासन को सौंपा गया है। अब इनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद उनके खिलाफ जरूरी ऐक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह हर महीने 1500 रुपये की रकम मिलती रहेगी।
अदिति तटकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी। तटकरे ने कहा कि विभाग ने बताया है कि करीब 26 लाख ऐसी लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इस योजना के तहत राशि पाने की हकदार नहीं हैं। इन लोगों को मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, लेकिन वे इसकी पात्र नहीं हैं। मंत्री ने कहा कि ऐसी लाभार्थियों की संख्या सभी जिलों में पाई गई है। फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी जिलों को लिस्ट सौंप दी है। अब लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है ताकि पता चल सके कि कौन वास्तव में पात्र है और कौन नहीं है।
इस भौतिक सत्यापन के बाद अपात्र होने के बावजूद लाभ लेने वालों के खिलाफ ऐक्शन हो सकता है। इसके अलावा अब तक मिली रकम की रिकवरी भी की जा सकती है। इस योजना को बीते साल जुलाई में लॉन्च किया गया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। माना जाता है कि इस स्कीम का भी एनडीए की जीत में एक हद तक योगदान था। इस स्कीम के तहत 21 से 65 साल की उम्र तक की वे महिलाएं पात्र हैं, जिनकी सालाना कमाई ढाई लाख रुपये से कम की हो। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उन्हें सरकार की किसी और स्कीम के तहत लाभ न मिल रहा हो।
बीते महीने ही मंत्री ने कहा कि ऐसी महिलाओं की बड़ी संख्या है, जो अपात्र होने के बाद भी लाभ ले रही हैं। इसके अलावा इस स्कीम के अलावा भी कई योजनाओं का फायदा उठा रही हैं। कुछ परिवार तो ऐसे मिले हैं, जिनमें एक से ज्यादा महिला को इस स्कीम के तहत रकम मिल रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार राज्य में 2.25 करोड़ महिलाओं को इस स्कीम के तहत लाभ मिल रहा है, जो पात्र हैं। मंत्री ने कहा कि वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं अपात्र ठहराए गए लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है, जो वास्तव में इसके दायरे में आने योग्य है।