बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की क्या थी डिमांड? मुंबई पुलिस ने मार दी गोली

गुरुवार देर रात महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने फिल्ममेकर और सामाजिक कार्यकर्ता रोहित आर्य से जुड़ी बकाया भुगतान विवाद पर स्पष्टीकरण जारी किया है। आर्य को कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने तब गोली मार दी थी जब उन्होंने पवई के एक ऑडिशन थिएटर में 17 किशोरों को बंधक बना लिया था। आर्य ने बंधक बनाने के दौरान जारी एक वीडियो में दावा किया था कि राज्य सरकार पर उनका 2 करोड़ का बकाया है। हालांकि, शिक्षा विभाग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आर्य ने कई स्कूलों से ‘स्वच्छता मॉनिटर 2024-25’ अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूला, लेकिन इसका कोई स्पष्ट बजट या प्रमाणिक दस्तावेज जमा नहीं किया।

विभाग के अनुसार, अगस्त 2024 में आर्य को निर्देश दिया गया था कि वे स्कूलों और छात्रों से वसूली गई राशि सरकारी खाते में जमा करें और फिर सभी खर्चों का विस्तृत बजट दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद मामला वहीं रुक गया। सरकार ने बताया कि आर्य की कंपनी ‘अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क’ का प्रोजेक्ट लेट्स चेंज पहली बार 27 सितंबर 2022 को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) योजना के तहत स्वीकृत हुआ था। इसके बाद 30 जून 2023 को दूसरी बार परियोजना को मंजूरी दी गई और 9.9 लाख की राशि जारी की गई।

तीसरी बार, 2023-24 में मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान के तहत 2 करोड़ का बजट ‘स्वच्छता मॉनिटर फेज-2’ के लिए स्वीकृत हुआ था। लेकिन विभाग का कहना है कि आर्य द्वारा प्रस्तुत बजट में विज्ञापन, प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और ऑनलाइन लिंक जैसे मदों के खर्चों का कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं था। तकनीकी कमियों के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी।

इसके बाद आर्य ने ‘स्वच्छता मॉनिटर 2024-25’ को पुनः लागू करने और 2.41 करोड़ के खर्च की मंजूरी मांगी। लेकिन जांच में पाया गया कि उनकी कंपनी सरकारी अनुमति के बिना अपने निजी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल रही थी।

पुणे के शिक्षा आयुक्त ने 23 अगस्त 2024 को आर्य को निर्देश दिया था कि वे स्कूलों से एकत्र की गई राशि सरकारी खाते में जमा करें और यह लिखित आश्वासन दें कि आगे से किसी भी स्कूल से शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन आर्य की ओर से आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘स्वच्छता मॉनिटर’ योजना को 2024 विधानसभा चुनावों के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार के गठन के पश्चात बंद कर दिया गया।

इस बीच, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि उन्होंने आर्य की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा, “यह पाया गया कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। सरकारी नियमों के अनुसार, बिना बिल या प्रमाण के भुगतान नहीं किया जा सकता। मानवता के नाते मैंने उन्हें अपने निजी खाते से कुछ राशि दी थी।”