छोटी मछलियां पकड़ने पर होगी कार्रवाई, हर एक फिश की तय कर दी गई साइज; पूरी रिपोर्ट

इस साल प्री-मॉनसून के दौरान महाराष्ट्र को 995 टन पॉम्फ्रेट का स्टॉक मिला था। हालांकि, मछली पकड़ने पर 5 महीने के पूर्ण नियंत्रण के बाद स्टॉक चार गुना से अधिक बढ़ गया है। साथ ही, औसत आकार तय मानदंड से कहीं अधिक है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:50 AM
छोटी मछलियों को पकड़ने और उनके प्रजनन पर असर को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाए हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की मदद से मछली पकड़ने या बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम आकार तय कर दिया गया है, जो राज्य के वार्षिक मछली उत्पादन को प्रभावित करता है। न्यूनतम आकार से छोटी मछली पकड़ने पर मत्स्य विभाग कार्रवाई कर सकता है। नियमों के हिसाब से सिल्वर पॉम्फ्रेट और बांगड़ा मछली का आकार 14 सेमी होना चाहिए। इसी तरह, झींगा का आकार 9 सेमी, बॉम्बे डक का 18 सेमी और सुरमई का 37 सेमी होना चाहिए। इस तरह केरल के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है, जिसने मछली के आकार के मानदंड लागू किए हैं।

सूत्रों ने बताया कि मॉनसून के दौरान छोटी मछलियों पर सख्त प्रतिबंध के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसने प्रशासन को यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। सीनियर मत्स्य अधिकारी ने कहा, 'इसका कारण यह है कि मछलियों को बढ़ने और प्रजनन के लिए पर्याप्त समय मिला, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हुई। मछली स्टॉक में भी सुधार हुआ है।' सूत्रों ने बताया कि इस साल प्री-मॉनसून अवधि में राज्य को 995 टन पॉम्फ्रेट स्टॉक प्राप्त हुआ था। हालांकि, मछली पकड़ने पर 5 महीने के पूर्ण नियंत्रण के बाद स्टॉक चार गुना से अधिक बढ़ गया है। साथ ही, औसत आकार निर्धारित मानदंड से कहीं अधिक है। पहले मार्च से मई के बीच 11 करोड़ रुपये का कारोबार था, जो अब 350 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और अभी भी बढ़ रहा है।'

जागरूकता अभियान चलाने पर जोर

महाराष्ट्र के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने मछलियों के न्यूनतम आकार और सिल्वर पॉम्फ्रेट की किशोर मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए समीक्षा बैठक की थी। राणे ने एमएलएस मानदंडों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रजातियों की स्थिरता और मछुआरों की आजीविका के लिए यह जरूरी है। एक अधिकारी ने बताया कि मछुआरों, व्यापारियों और तटीय समुदायों में छोटी मछलियों के संरक्षण और दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। विभिन्न मछली प्रजातियों के आकारों पर एक पोस्टर जारी किया गया है, ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सकें।

