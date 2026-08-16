महाराष्ट्र FDA ने पार्ले एग्रो का लाइसेंस सस्पेंड किया, गोदाम में एक्सपायर्ड फ्रूटी-एप्पी मिलने पर ऐक्शन
महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में अभियान के तहत 13 अगस्त तक 109 होटल, रेस्तरां और ढाबों का जायजा लिया गया। इनमें 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी हुए, जबकि 4 खाद्य कारोबार लाइसेंस सस्पेंड किए गए।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चेंबूर स्थित गोदाम में फ्रूटी, एप्पी और एप्पल फिज की एक्सपायर्ड बोतलें मिलने पर पार्ले एग्रो का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने चेंबूर नाका के पास वेलोसिटी एक्सप्रेस गोदाम में रखे करीब 99,970 रुपये मूल्य के एक्सपायरी पेय पदार्थों का भंडार जब्त किया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है।
महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत 13 अगस्त तक 109 होटल, रेस्तरां और ढाबों का जायजा लिया गया। इनमें 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि चार खाद्य कारोबार लाइसेंस सस्पेंड किए गए। कुछ दिन पहले गोरेगांव पूर्व स्थित फिल्म सिटी के बॉलीवुड कैफे में भी जांच के दौरान गंदे खाना पकाने के बर्तन, बड़ी संख्या में मक्खियां, गंदा पानी और रसोई में खाद्य अवशेष पाए गए थे।
साफ-सफाई को लेकर गंभीर खामियां
मुंबई में त्वरित खाद्य वितरण केंद्रों के खिलाफ प्रशासन को कई गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां मिलीं। जांच में खाद्य भंडारण क्षेत्रों में कॉकरोच, कोल्ड स्टोर में समय-सीमा समाप्त हो चुका चिकन, सड़ी हुई सब्जियां, चूहों की बीट और गंदे फर्श पर रखे खाद्य पैकेट पाए गए। शुक्रवार को एजेंसी ने ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट समेत 10 खाद्य वितरण श्रृंखलाओं के लाइसेंस रद्द किए। इससे पहले 86 केंद्रों की जांच में 60 को सुधार नोटिस दिए गए थे। 14 के लाइसेंस रद्द किए गए और एक केंद्र को तत्काल कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया था।
कॉकरोच और चूहों की बीट के निशान
बांद्रा के हिल रोड स्थित गितानील आर्केड की पहली मंजिल पर इंस्टामार्ट के सेंटर में खाद्य पैकेटों के आसपास कॉकरोच और चूहों की बीट के निशान मिले। गोदाम में धूल, मकड़ी के जाले और खाद्य कचरा भी पाया गया। पर्याप्त कीट-रोधी व्यवस्था नहीं थी। वहां चींटियों का प्रकोप, जंग लगी रैक, टूटी-फूटी फर्श और खराब साफ-सफाई जैसी समस्याएं भी सामने आईं। अंधेरी पश्चिम में आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास इंस्टामार्ट के एक अन्य केंद्र में 12 अगस्त को समय-सीमा समाप्त हो चुका चिकन रखा मिला।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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