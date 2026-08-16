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महाराष्ट्र FDA ने पार्ले एग्रो का लाइसेंस सस्पेंड किया, गोदाम में एक्सपायर्ड फ्रूटी-एप्पी मिलने पर ऐक्शन

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में अभियान के तहत 13 अगस्त तक 109 होटल, रेस्तरां और ढाबों का जायजा लिया गया। इनमें 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी हुए, जबकि 4 खाद्य कारोबार लाइसेंस सस्पेंड किए गए।

Maharashtra FDA suspended licence of Parle Agro finding expired stocks of Frooti Appy
सांकेतिक तस्वीर।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चेंबूर स्थित गोदाम में फ्रूटी, एप्पी और एप्पल फिज की एक्सपायर्ड बोतलें मिलने पर पार्ले एग्रो का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने चेंबूर नाका के पास वेलोसिटी एक्सप्रेस गोदाम में रखे करीब 99,970 रुपये मूल्य के एक्सपायरी पेय पदार्थों का भंडार जब्त किया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है।

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महाराष्ट्र FDA के आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत 13 अगस्त तक 109 होटल, रेस्तरां और ढाबों का जायजा लिया गया। इनमें 49 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि चार खाद्य कारोबार लाइसेंस सस्पेंड किए गए। कुछ दिन पहले गोरेगांव पूर्व स्थित फिल्म सिटी के बॉलीवुड कैफे में भी जांच के दौरान गंदे खाना पकाने के बर्तन, बड़ी संख्या में मक्खियां, गंदा पानी और रसोई में खाद्य अवशेष पाए गए थे।

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साफ-सफाई को लेकर गंभीर खामियां

मुंबई में त्वरित खाद्य वितरण केंद्रों के खिलाफ प्रशासन को कई गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां मिलीं। जांच में खाद्य भंडारण क्षेत्रों में कॉकरोच, कोल्ड स्टोर में समय-सीमा समाप्त हो चुका चिकन, सड़ी हुई सब्जियां, चूहों की बीट और गंदे फर्श पर रखे खाद्य पैकेट पाए गए। शुक्रवार को एजेंसी ने ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट समेत 10 खाद्य वितरण श्रृंखलाओं के लाइसेंस रद्द किए। इससे पहले 86 केंद्रों की जांच में 60 को सुधार नोटिस दिए गए थे। 14 के लाइसेंस रद्द किए गए और एक केंद्र को तत्काल कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया था।

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कॉकरोच और चूहों की बीट के निशान

बांद्रा के हिल रोड स्थित गितानील आर्केड की पहली मंजिल पर इंस्टामार्ट के सेंटर में खाद्य पैकेटों के आसपास कॉकरोच और चूहों की बीट के निशान मिले। गोदाम में धूल, मकड़ी के जाले और खाद्य कचरा भी पाया गया। पर्याप्त कीट-रोधी व्यवस्था नहीं थी। वहां चींटियों का प्रकोप, जंग लगी रैक, टूटी-फूटी फर्श और खराब साफ-सफाई जैसी समस्याएं भी सामने आईं। अंधेरी पश्चिम में आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास इंस्टामार्ट के एक अन्य केंद्र में 12 अगस्त को समय-सीमा समाप्त हो चुका चिकन रखा मिला।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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