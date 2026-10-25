दिवाली से पहले तुकाराम मुंडे के FDA का ऐक्शन; 16 करोड़ रुपये का सामान जब्त, 68 लाइसेंस रद्द

अधिकारियों ने 8,392 किलोग्राम एक्सपायरी डेट वाले और जांच में खारिज खाद्य पदार्थ भी जब्त किए हैं। विभाग का यह अभियान महाराष्ट्र के सभी 6 डिवीजनों मुंबई, कोंकण, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में चलाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में दिवाली से पहले मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 16.92 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया है। इसके अलावा 68 के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 7 यूनिट्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान 22 मामले दर्ज किए गए और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने 8,392 किलोग्राम एक्सपायरी डेट वाले, खराब और जांच में खारिज किए गए खाद्य पदार्थ भी जब्त किए हैं। विभाग का यह अभियान महाराष्ट्र के सभी 6 डिवीजनों मुंबई, कोंकण, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर में चलाया जा रहा है।

एफडीए ने नवरात्रि उत्सव के दौरान भी राज्यभर में कार्रवाई की थी। इस दौरान 9.11 करोड़ रुपये का खाद्य सामान जब्त किया गया। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई में जब्त सामान की कीमत 3.15 करोड़ रुपये बताई गई है। छत्रपति संभाजीनगर में अकेले 4.19 करोड़ रुपये का खाद्य सामान जब्त किया गया। अधिकारियों ने कारोबारियों को चेतावनी दी है कि खराब या बिक्री के लिए खराब घोषित किए गए खाद्य पदार्थों को दोबारा बाजार में नहीं उतारा जाना चाहिए। दिवाली के दौरान मिठाई, मावा, खाने के तेल, सूखे मेवे और पारंपरिक पकवानों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में विभाग इन उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन पर खास नजर रख रहा है।

गाड़ी से 1,337 किलोग्राम मावा जब्त दिवाली से पहले सोलापुर डिवीजन के जोन-2 में भी बड़ी कार्रवाई की गई। FDA की टीम ने मालशिरस में पुणे-पंढरपुर रोड पर एक गाड़ी को रोककर करीब 1,337 किलोग्राम मावा जब्त किया। विभाग के अनुसार, इस गाड़ी में धाराशिव जिले के अलग-अलग स्थानों पर तीन निर्माताओं की ओर से तैयार किया गया मावा ले जाया जा रहा था। यह खेप बिक्री के लिए सतारा शहर के थोक और खुदरा कारोबारियों तक पहुंचाई जानी थी। जांच में मावा के परिवहन के दौरान तय नियमों का पर्याप्त पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। जल्दी खराब होने वाले इस खाद्य पदार्थ को जांच के बाद गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया गया। जब्त मावे की कीमत करीब 4.81 लाख रुपये आंकी गई है।