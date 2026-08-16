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बर्थडे केक खाते ही सीने में जलन और उल्टियां; 11 लोग बीमार, 3 बच्चे ICU में भर्ती

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों ने केक के अंदर मरी हुई छिपकली मिलने की बात कही है। सभी बच्चों को विजयलक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर विद्या सावंत के अनुसार, बाकी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है।

Maharashtra Eleven people hospitalised consuming birthday cake contained dead lizard
इस तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में जन्मदिन का केक खाने के बाद 7 बच्चों समेत 11 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, केक में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिली थी। सात बच्चों में से तीन की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उस बेकरी पर छापा मारा, जहां से केक खरीदा गया था। अधिकारियों ने बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया।

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पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम नालासोपारा के ताकीपाड़ा इलाके के नीलकंठेश्वर में हुई। स्थानीय लोग 25 वर्षीय महिला का बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। शाम करीब 6 बजे कुछ बच्चे जन्मदिन का केक लेकर पहुंचे। केक खाने के कुछ देर बाद बच्चों ने सीने में जलन की शिकायत की। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं और आनन-फानन में पास के नगर निगम अस्पताल ले जाया गया।

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केक के अंदर मरी हुई छिपकली

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों ने केक के अंदर मरी हुई छिपकली मिलने की बात कही है। सभी बच्चों को विजयलक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर विद्या सावंत के अनुसार, बाकी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुलिंज पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और बच्चों की स्थिति का जायजा लिया।

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सैंपल जांच के लिए भेजा गया

पुलिस ने केक के सैंपल भी जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारी के मुताबिक, फूड पॉइजनिंग की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है। वसई-विरार क्षेत्र के मेयर अजीव पाटील ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और केक जिस बेकरी से खरीदा गया था, उसकी जांच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भी सूचित किया गया है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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