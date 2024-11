LIVE Updates रिफ्रेश

Maharashtra Election Live: महाराष्ट्र में गरमाया वोट जिहाद का मुद्दा, फडणवीस बोले- धर्मयुद्ध करना होगा

Maharashtra Election Live: फडणवीस ने कहा, ‘अगर ये लोग वोट जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे कह रहे हैं कि वे वोट जिहाद के जरिये सरकार को अस्थिर कर देंगे, तो आपको भी वोटों का धर्मयुद्ध करना होगा।’

Satara: Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis addresses a public meeting ahead of the state Assembly elections, at Karad in Satara district, Maharashtra, Friday, Nov. 15, 2024. (PTI Photo)(PTI11_15_2024_000213B)