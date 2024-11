LIVE Updates रिफ्रेश

Maharashtra Election Live: सत्ता में आने के 48 घंटे के भीतर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे का होगा समाधान- राज ठाकरे

Maharashtra Election: चुनाव आयोग ने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित चुनाव संबंधी समाचारों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हर समाचार की निगरानी होगी।

Manifesto of Maharashtra Navnirman Sena was released at MIG Club, Bandra in the presence of Maharashtra Navnirman Sena President Raj Thackeray in Mumbai, HT Photo