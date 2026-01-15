Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra election 2026 BJP Ganesh Naik blame election commission after name missing from voters list
महाराष्ट्र में चुनाव के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा; मंत्री जी का वोटर लिस्ट से कट गया नाम, आयोग पर भड़के

महाराष्ट्र में चुनाव के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा; मंत्री जी का वोटर लिस्ट से कट गया नाम, आयोग पर भड़के

संक्षेप:

महाराष्ट्र के वन मंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन उनके नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए।

Jan 15, 2026 12:19 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में गुरुवार को जारी नगर निकाय चुनावों के दौरान नवी मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के वन मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता गणेश नाइक नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनावों में वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है जिसकी वजह से वे वोट नहीं दे पाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नाइक ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। नाइक ने पत्रकारों से कहा, “मैं कई सालों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में वोट दे रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे बताया गया कि वोटिंग सेंट मैरी हाई स्कूल में होगी। जब मैं वहां गया तो वहां कोई कमरा नंबर 9 नहीं था और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं वोट नहीं डाल पाया।”

उन्होंने आगे कहा कि वह दोबारा सेंट मैरी हाई स्कूल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, “मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए थे। राज्य चुनाव आयोग की गलती है।” गणेश नाइक ने कहा, “अगर मेरे जैसे मंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब है, तो कोई सोच सकता है कि आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा।”

ये भी पढ़ें:LIVE: BMC सहित 28 नगर निगमों के लिए मतदान जारी, नागपुर में BJP उम्मीदवार घायल
ये भी पढ़ें:BMC के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर कैसा असर, सभी दलों ने झोंकी ताकत

महाराष्ट्र में गुरुवार को जारी नगर निकाय चुनावों के दौरान नवी मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के वन मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता गणेश नाइक नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनावों में वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है जिसकी वजह से वे वोट नहीं दे पाए।

नाइक ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। नाइक ने पत्रकारों से कहा, “मैं कई सालों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में वोट दे रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे बताया गया कि वोटिंग सेंट मैरी हाई स्कूल में होगी। जब मैं वहां गया तो वहां कोई कमरा नंबर 9 नहीं था और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं वोट नहीं डाल पाया।”

उन्होंने आगे कहा कि वह दोबारा सेंट मैरी हाई स्कूल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, “मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए थे। राज्य चुनाव आयोग की गलती है।” गणेश नाइक ने कहा, “अगर मेरे जैसे मंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब है, तो कोई सोच सकता है कि आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा।”

बता दें कि नाइक NMMC में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। गठबंधन को लेकर बातचीत फेल होने के बाद BJP और शिंदे सेना NMMC चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। BJP सभी 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना ने 105 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Maharashtra News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।