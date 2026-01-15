महाराष्ट्र में चुनाव के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा; मंत्री जी का वोटर लिस्ट से कट गया नाम, आयोग पर भड़के

संक्षेप: महाराष्ट्र के वन मंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन उनके नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए।

महाराष्ट्र में गुरुवार को जारी नगर निकाय चुनावों के दौरान नवी मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के वन मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता गणेश नाइक नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनावों में वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है जिसकी वजह से वे वोट नहीं दे पाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नाइक ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। नाइक ने पत्रकारों से कहा, “मैं कई सालों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में वोट दे रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे बताया गया कि वोटिंग सेंट मैरी हाई स्कूल में होगी। जब मैं वहां गया तो वहां कोई कमरा नंबर 9 नहीं था और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं वोट नहीं डाल पाया।”

उन्होंने आगे कहा कि वह दोबारा सेंट मैरी हाई स्कूल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, “मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए थे। राज्य चुनाव आयोग की गलती है।” गणेश नाइक ने कहा, “अगर मेरे जैसे मंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब है, तो कोई सोच सकता है कि आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा।”

महाराष्ट्र में गुरुवार को जारी नगर निकाय चुनावों के दौरान नवी मुंबई में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के वन मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता गणेश नाइक नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनावों में वोट डालने पहुंचे। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है जिसकी वजह से वे वोट नहीं दे पाए।

नाइक ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती होंगी। नाइक ने पत्रकारों से कहा, “मैं कई सालों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में वोट दे रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे बताया गया कि वोटिंग सेंट मैरी हाई स्कूल में होगी। जब मैं वहां गया तो वहां कोई कमरा नंबर 9 नहीं था और मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। मैं वोट नहीं डाल पाया।”

उन्होंने आगे कहा कि वह दोबारा सेंट मैरी हाई स्कूल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, “मेरे परिवार के सदस्य और रिश्तेदार नवी मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे नाम तीन अलग-अलग पोलिंग सेंटरों में बांट दिए गए थे। राज्य चुनाव आयोग की गलती है।” गणेश नाइक ने कहा, “अगर मेरे जैसे मंत्री को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां वोटर लिस्ट से उसका नाम गायब है, तो कोई सोच सकता है कि आम वोटरों के साथ क्या हो रहा होगा।”