डॉक्टर ने सुसाइड की दी धमकी, बांकर ने किया नजरअंदाज, फोटो के लिए झगड़ा बना जानलेवा?

महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस जांच में पता चला कि दिवाली के दिन यानी मौत से तीन दिन पहले, डॉक्टर और उसके गिरफ्तार साथी के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों में उत्सव के दौरान ली गई तस्वीरों को लेकर कहासुनी हुई थी। लेडी डॉक्टर और आरोपी प्रशांत बांकर रिलेशनशिप में थे। दीपावली उत्सव की तस्वीरों को लेकर हुआ विवाद बड़ी बहस का कारण बन गया।

सतारा के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को फलटण के एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उसकी हथेली पर लिखे नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने पर बलात्कार और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।

फोटो क्लिक करने को लेकर बहस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनकर ने कहा कि डॉक्टर दिवाली मनाने प्रशांत बांकर के घर गई थी, जहां दोनों के फोटो क्लिक करने को लेकर बहस हो गई। यह झगड़ा बड़ा हो गया और डॉक्टर पास के मंदिर चली गईं। चकनकर ने फलटण के उप-जिला अस्पताल, पुलिस स्टेशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया, 'बांकर के पिता उन्हें घर वापस लाए, लेकिन डॉक्टर बाद में एक लॉज चली गईं, जहां उन्होंने रात भर प्रशांत को मैसेज भेजे, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया।'

बहस होने के बाद चली गई मंदिर रूपाली चकनकर ने कहा, 'आरोपी के पूछताछ में पता चला कि लक्ष्मी पूजन के दिन डॉक्टर ने प्रशांत से उनके घर के सामने बनाई गई रंगोली की तस्वीरें क्लिक करने को कहा। वह ली गई तस्वीरों से खुश नहीं थीं और बहस होने के बाद मंदिर चली गई।' उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने प्रशांत को कई मैसेज और फोटो भेजे, जिसमें कहा कि वह अपनी जान ले लेगी, लेकिन उसने जवाब दिया कि पहले भी ऐसी धमकियां दे चुकी है। पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों रात भर संपर्क में थे, उसके बाद डॉक्टर की लाश मिली।