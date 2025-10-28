Hindustan Hindi News
डॉक्टर ने सुसाइड की दी धमकी, बांकर ने किया नजरअंदाज, फोटो के लिए झगड़ा बना जानलेवा?

संक्षेप: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनकर ने कहा कि डॉक्टर दिवाली मनाने प्रशांत बांकर के घर गई थी, जहां दोनों के फोटो क्लिक करने को लेकर बहस हो गई। यह झगड़ा बड़ा हो गया और डॉक्टर पास के मंदिर चली गईं।

Tue, 28 Oct 2025 11:31 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस जांच में पता चला कि दिवाली के दिन यानी मौत से तीन दिन पहले, डॉक्टर और उसके गिरफ्तार साथी के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों में उत्सव के दौरान ली गई तस्वीरों को लेकर कहासुनी हुई थी। लेडी डॉक्टर और आरोपी प्रशांत बांकर रिलेशनशिप में थे। दीपावली उत्सव की तस्वीरों को लेकर हुआ विवाद बड़ी बहस का कारण बन गया।

सतारा के सरकारी अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को फलटण के एक होटल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उसकी हथेली पर लिखे नोट में पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने पर बलात्कार और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।

फोटो क्लिक करने को लेकर बहस

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनकर ने कहा कि डॉक्टर दिवाली मनाने प्रशांत बांकर के घर गई थी, जहां दोनों के फोटो क्लिक करने को लेकर बहस हो गई। यह झगड़ा बड़ा हो गया और डॉक्टर पास के मंदिर चली गईं। चकनकर ने फलटण के उप-जिला अस्पताल, पुलिस स्टेशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया, 'बांकर के पिता उन्हें घर वापस लाए, लेकिन डॉक्टर बाद में एक लॉज चली गईं, जहां उन्होंने रात भर प्रशांत को मैसेज भेजे, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया।'

बहस होने के बाद चली गई मंदिर

रूपाली चकनकर ने कहा, 'आरोपी के पूछताछ में पता चला कि लक्ष्मी पूजन के दिन डॉक्टर ने प्रशांत से उनके घर के सामने बनाई गई रंगोली की तस्वीरें क्लिक करने को कहा। वह ली गई तस्वीरों से खुश नहीं थीं और बहस होने के बाद मंदिर चली गई।' उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने प्रशांत को कई मैसेज और फोटो भेजे, जिसमें कहा कि वह अपनी जान ले लेगी, लेकिन उसने जवाब दिया कि पहले भी ऐसी धमकियां दे चुकी है। पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों रात भर संपर्क में थे, उसके बाद डॉक्टर की लाश मिली।

सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने से रहा संपर्क

डॉक्टर के फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि जनवरी से मार्च तक वह सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने से संपर्क में थी। इसके बाद प्रशांत बांकर से बातचीत शुरू हुई। चकनकर ने कहा, 'फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम में आत्महत्या का मामला लग रहा है। कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है ताकि पता चले कि डॉक्टर और गिरफ्तार पीएसआई संपर्क में थे या नहीं।'

