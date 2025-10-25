Hindustan Hindi News
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra doctor suicide case Prashant Bankar son of deceased landlord arrested
सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड मामले में ऐक्शन, मृतक के मकान मालिक का आरोपी बेटा गिरफ्तार

Sat, 25 Oct 2025 11:51 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र पुलिस ने सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान प्रशांत बांकर के तौर पर हुई। पुलिस के अनुसार, महिला को फलटण क्षेत्र के एक होटल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। सतारा पुलिस के एसपी तुषार दोशी ने बताया कि बांकर को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में दूसरा आरोपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने है जो अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

मृतक के हाथ पर मराठी में लिखे नोट के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें कहा गया कि फलटण सिटी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने ने उसका 4 बार बलात्कार किया। उसके मकान मालिक के बेटे प्रशांत बांकर ने पिछले पांच महीनों से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फिलहाल इस मामले में शामिल पीएसआई को निलंबित कर दिया गया है।

मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात थी पीड़िता

पुलिस के अनुसार, पीड़िता सतारा के फलटण क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल में संविदा पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। उसे गुरुवार रात होटल के कमरे में फांसी पर लटके हुए पाया गया था। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने अपने नोट में एक सब-इंस्पेक्टर पर कई बार बलात्कार करने, एक अन्य व्यक्ति पर पिछले चार से पांच महीनों तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। जांच में शामिल अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और सस्पेंड पीएसआई दोनों बीड के रहने वाले हैं और रिश्तेदार हैं।

