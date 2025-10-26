डॉक्टर ने शादी के लिए किया था प्रपोज, प्रशांत बांकर ने उसे बहन कह दिया; परिवार का दावा

संक्षेप: प्रशांत बांकर की बहन ने नाम न बताने की शर्त पर एचटी से कहा, ‘लेडी डॉक्टर और उसका भाई तब करीब आए जब वह डेंगू का इलाज कर रही थी। आत्महत्या से एक दिन पहले उसने प्रशांत को कई बार फोन किया था।’

महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब एक आरोपी प्रशांत बांकर के परिवार वालों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु से पहले डॉक्टर के साथ प्रशांत का प्रेम संबंध था। इससे पहले, जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों कई महीनों तक करीबी रिश्ते में थे, लेकिन उनके रिश्ते में खटास आने के बाद तनाव बढ़ गया था। सतारा के एक सरकारी अस्पताल में तैनात 29 वर्षीय डॉक्टर ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली थी।

डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट और 4 पेज के पत्र में गंभीर आरोप लगाए। इसमें कहा गया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने ने कई बार उसका बलात्कार किया और प्रशांत बांकर पिछले चार-पांच महीनों से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए प्रशांत की बहन ने दावा किया, 'अक्टूबर में लेडी डॉक्टर ने उसके भाई को टेक्स्ट मैसेज के जरिए शादी का प्रस्ताव दिया था। प्रशांत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि वह डॉक्टर को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। इससे गुस्से में आकर उसने सुसाइड नोट में प्रशांत का नाम लिख दिया।'

डेंगू के इलाज के दौरान संपर्क प्रशांत बांकर की बहन ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'लेडी डॉक्टर और उसका भाई तब करीब आए जब वह डेंगू का इलाज कर रही थी। आत्महत्या से एक दिन पहले उसने प्रशांत को कई बार फोन किया था। हमने डॉक्टर के सभी कॉल और मैसेज के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिए हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी।'