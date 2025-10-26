Hindustan Hindi News
Maharashtra doctor suicide case Prashant Bankar kin Rejected marriage proposal called sister
डॉक्टर ने शादी के लिए किया था प्रपोज, प्रशांत बांकर ने उसे बहन कह दिया; परिवार का दावा

डॉक्टर ने शादी के लिए किया था प्रपोज, प्रशांत बांकर ने उसे बहन कह दिया; परिवार का दावा

संक्षेप: प्रशांत बांकर की बहन ने नाम न बताने की शर्त पर एचटी से कहा, ‘लेडी डॉक्टर और उसका भाई तब करीब आए जब वह डेंगू का इलाज कर रही थी। आत्महत्या से एक दिन पहले उसने प्रशांत को कई बार फोन किया था।’

Sun, 26 Oct 2025 02:23 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब एक आरोपी प्रशांत बांकर के परिवार वालों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु से पहले डॉक्टर के साथ प्रशांत का प्रेम संबंध था। इससे पहले, जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोनों कई महीनों तक करीबी रिश्ते में थे, लेकिन उनके रिश्ते में खटास आने के बाद तनाव बढ़ गया था। सतारा के एक सरकारी अस्पताल में तैनात 29 वर्षीय डॉक्टर ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली थी।

डॉक्टर ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट और 4 पेज के पत्र में गंभीर आरोप लगाए। इसमें कहा गया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बडने ने कई बार उसका बलात्कार किया और प्रशांत बांकर पिछले चार-पांच महीनों से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए प्रशांत की बहन ने दावा किया, 'अक्टूबर में लेडी डॉक्टर ने उसके भाई को टेक्स्ट मैसेज के जरिए शादी का प्रस्ताव दिया था। प्रशांत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि वह डॉक्टर को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। इससे गुस्से में आकर उसने सुसाइड नोट में प्रशांत का नाम लिख दिया।'

डेंगू के इलाज के दौरान संपर्क

प्रशांत बांकर की बहन ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'लेडी डॉक्टर और उसका भाई तब करीब आए जब वह डेंगू का इलाज कर रही थी। आत्महत्या से एक दिन पहले उसने प्रशांत को कई बार फोन किया था। हमने डॉक्टर के सभी कॉल और मैसेज के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंप दिए हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी।'

परिवार संग दिवाली मनाने का दावा

इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब आरोपी के भाई सुषांत बांकर ने प्रशांत पर उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाया था। उन्होंने कहा, 'अगर मेरे भाई ने उसे परेशान किया था, तो वह हमारे परिवार के साथ दिवाली कैसे मना सकती थी? हमारे पास इसकी तस्वीरें भी हैं।' उन्होंने दावा किया कि उनके भाई ने बताया था कि डॉक्टर ने सुसाइड की धमकी दी थी। डॉक्टर पिछले एक साल से उनके किराए के अपार्टमेंट में रह रही थी और मृत्यु से पहले कुछ हफ्तों से काफी परेशान थी।

