Maharashtra Deputy CM LIVE: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रहीं सुनेत्रा पवार, कुछ देर में लेंगी शपथ

31 Jan 2026, 04:40:45 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के बाद अब एनसीपी विधायक दल ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुन लिया है। वह आज शाम को महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री होंगी। सुनेत्रा पवार ने पिछला लोकसभा चुनाव अपनी ननद और एनसीपी शरद गुट की नेत्री सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में वह एनसीपी से राज्यसभा सांसद हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राज्य और पार्टी में एक राजनैतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में विलय की बातें भी जारी है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है।
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: परिवार के तौर पर शरद पवार भी यही चाहते होंगे: बीजेपी नेता राम कदम
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाने पर शरद पवार की तरफ से एक सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि एनसीपी के नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरद पवार और सुनेत्रा दोनों अलग-अलग पार्टी से हैं, इसलिए हो सकता है उनके विचार अलग हों, लेकिन अगर आप शरद पवार जी से एक परिवार के सदस्य के तौर पर पूछेंगे, तो शायद वह भी यही चाहते होंगे कि सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री बनें।
31 Jan 2026, 04:37:52 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुकी हैं सुनेत्रा पवार
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने राज्य सभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह इस्तीफा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि संविधान के आर्टिकल 190 ए के तहत कोई भी व्यक्ति राज्यसभा और राज्य सरकार में मंत्री के पद पर नहीं रह सकता।
31 Jan 2026, 04:11:42 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के घर पहुंचे एनसीपी नेता
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली हैं। एनसीपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना है। इसके बाद कई वरिष्ठ नेता एक साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। फिलहाल सभी नेता अजित पवार के आवास पर मौजूद हैं।
31 Jan 2026, 04:00:14 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले एनसीपी नेता
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: एनसीपी विधायक दल ने सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुन लिया है। पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें इसकी जानकारी दी। सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी।
31 Jan 2026, 03:47:28 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: विधायक दल की बैठक खत्म करके निकलीं सुनेत्रा पवार, एनसीपी प्रफुल्ल पटेल साथ नजर आए
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक को खत्म करके वह वहां से निकलती हुई नजर आईं, इस दौरान उनके साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी नजर आए।
31 Jan 2026, 03:43:43 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: सुनेत्रा एनसीपी विधायक दल की नेता, मुख्यमंत्री से मिलेंगे: एनसीपी नेता छगन भुजबल
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर तय किया है कि सुनेत्रा पवार नेता होगी। वह महाराष्ट्र की अगली उप मुख्यमंत्री बनेगीं। मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर मुहर लगाई जाएगी।
31 Jan 2026, 03:10:54 PM IST
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनीं एनसीपी विधायक दल की नेता, आज शाम लेंगी शपथ
Maharashtra Deputy CM swearing in ceremony live: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। वह आज शाम को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी।
