कांग्रेस के सीनियर नेता हिदायतुल्लाह का मस्जिद में कत्ल, हमलावर ने चाकू से गोदा

संक्षेप: हमलावर ने 66 साल के हिदायतुल्लाह पर पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे हमला किया था। अकोला जिले के अकोट तालुका के एक गांव मोहाला में स्थित मस्जिद में वह नमाज पढ़ने गए थे। जैसे ही वह नमाज पढ़कर बाहर निकलने वाले थे कि उन पर चाकू से हमला कर दिया गया।

महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल का कत्ल हो गया है। अकोला जिले की एक मस्जिद में उन्हें चाकू घोंप दिया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमला करने के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। हमलावर ने 66 साल के हिदायतुल्लाह पर पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे हमला किया था। अकोला जिले के अकोट तालुका के एक गांव मोहाला में स्थित मस्जिद में वह नमाज पढ़ने गए थे। जैसे ही वह नमाज पढ़कर बाहर निकलने वाले थे कि उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल थे और अंत में उनकी मौत हो गई। अकोला लोकसभा क्षेत्र से हिदायतुल्लाह ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था।

पुलिस का कहना है कि हिदायतुल्लाह के सीने और गले पर चाकू के कई वार थे। इसके चलते उनके शरीर से काफी खून बह गया था और डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमले के तुरंत बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। यहीं पर बुधवार की सुबह उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दिखता है कि हिदायतुल्लाह पटेल खून से लथपथ हैं और उन्हें मस्जिद से बाहर लेकर आया जा रहा है। मंगलवार दोपहर को नमाज पढ़ने के लिए हिदायतुल्लाह मोहाला गांव में स्थित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे।