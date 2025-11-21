महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर लोकल ट्रेन में मारपीट, कॉलेज स्टूडेंट ने दे दी जान

Hindustan Hindi News
Fri, 21 Nov 2025 04:17 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे से एक दर्दनाक खबर सामने आई हैं। यहां एक 19 साल के स्टूडेंट ने मराठी भाषा ना बोलने पर हुई मारपीट के बाद सुसाइड कर लिया। आरोप है कि मराठी ना बोलने पर हुई बहस के बाद कुछ लोगों ने लोकल ट्रेन में उस पर हमला कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, स्टूडेंट मंगलवार शाम को अपने अपार्टमेंट में मृत अवस्था में मिला।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस कल्याणजी गेटे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्टूडेंट मंगलवार सुबह कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच अपने कॉलेज जा रही लोकल ट्रेन में था, तभी यह हमला हुआ। स्टूडेंट के पिता के मुताबिक उनके बेटे को एक पैसेंजर ने भीड़ भरे डिब्बे में थोड़ा आगे जाने के लिए कहा, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब पैसेंजर ने उसे मराठी ना बोलने पर डांटा। पिता ने कहा, "इसके बाद पैसेंजर ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे पर बुरी तरह हमला किया और उस पर घूंसे बरसाए।"

इसके बाद शख्स अपने कॉलेज से जल्दी घर आ गया और उसने अपने पिता को फोन पर मारपीट के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “उसने अपने पिता को मोबाइल फोन पर घटना के बारे में बताया और पिता को उसकी आवाज में डर और टेंशन महसूस हुआ। उस शाम काम से घर लौटने पर, उसने दरवाजा बंद पाया। उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया।”

अधिकारी ने बताया है कि लड़के के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके बेटे ने मारपीट से हुए मेंटल स्ट्रेस के बाद यह कदम उठाया। वहीं पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है और जांच चल रही है।

