महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर लोकल ट्रेन में मारपीट, कॉलेज स्टूडेंट ने दे दी जान

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक उसने अपने पिता को मोबाइल फोन पर घटना के बारे में बताया था। शाम को काम से घर लौटने पर उसने दरवाजा बंद पाया। उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अपने बेटे को मृत पाया।

हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे से एक दर्दनाक खबर सामने आई हैं। यहां एक 19 साल के स्टूडेंट ने मराठी भाषा ना बोलने पर हुई मारपीट के बाद सुसाइड कर लिया। आरोप है कि मराठी ना बोलने पर हुई बहस के बाद कुछ लोगों ने लोकल ट्रेन में उस पर हमला कर दिया था। पुलिस के मुताबिक, स्टूडेंट मंगलवार शाम को अपने अपार्टमेंट में मृत अवस्था में मिला।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस कल्याणजी गेटे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्टूडेंट मंगलवार सुबह कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच अपने कॉलेज जा रही लोकल ट्रेन में था, तभी यह हमला हुआ। स्टूडेंट के पिता के मुताबिक उनके बेटे को एक पैसेंजर ने भीड़ भरे डिब्बे में थोड़ा आगे जाने के लिए कहा, लेकिन मामला तब बढ़ गया जब पैसेंजर ने उसे मराठी ना बोलने पर डांटा। पिता ने कहा, "इसके बाद पैसेंजर ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे पर बुरी तरह हमला किया और उस पर घूंसे बरसाए।"

इसके बाद शख्स अपने कॉलेज से जल्दी घर आ गया और उसने अपने पिता को फोन पर मारपीट के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “उसने अपने पिता को मोबाइल फोन पर घटना के बारे में बताया और पिता को उसकी आवाज में डर और टेंशन महसूस हुआ। उस शाम काम से घर लौटने पर, उसने दरवाजा बंद पाया। उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अपने बेटे को मृत अवस्था में पाया।”