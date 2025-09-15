एक तरफ बंजारा vs ST, दूसरी तरफ मराठा बनाम OBC; कोटा पर कलह ने बढ़ाईं फडणवीस की मुश्किलें

मराठा vs OBC के बीच बढ़ती दरार पर CM ने कहा कि यह कम नहीं होगी, जब तक कि दोनों समुदायों के नेता लोगों को सही तथ्य नहीं बताते। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि केवल उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जिनके पास कुनबी होने का रिकॉर्ड है।

मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के हालिया अनशन के बाद मराठों को आरक्षण देने के मकसद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश (GR) पर राज्य की राजनीति और राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ राज्य के ओबीसी, एससी और एसटी समूहों ने मराठा आरक्षण के लिए हैदराबाद गजट पर सरकारी आदेश जारी करने पर चिंता व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मराठा कोटा से संबंधित सरकारी आदेश ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। लगे हाथ CM फडणवीस ने लोगों को इस मामले में अतिवादी राजनीति से आगाह किया है।

इस महीने की शुरुआत में जारी जीआर पर विवादों के बीच मराठा और ओबीसी समुदायों में संघर्ष बढ़ने के खतरों के बीच, एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने फडणवीस सरकार पर सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने और समाज में खाई चौड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, मराठा आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर बढ़ती खाई को मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी स्वीकार किया और रविवार को दोनों समुदायों के नेताओं से इस मुद्दे के बारे में लोगों के सामने सही तथ्य प्रस्तुत करने की अपील की।

GR से OBC के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे: फडणवीस फडणवीस ने कहा है कि मराठा कोटा के संबंध में जारी सरकारी आदेश (GR) से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और इस वर्ग के लिए निर्धारित लाभ ‘फर्जी’ व्यक्तियों को नहीं मिलने दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ओबीसी और मराठों सहित सभी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर ‘जरूरत से ज्यादा राजनीति’ करने और भय पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर अतिवादी राजनीति हो रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। इससे ओबीसी छात्रों की मानसिकता प्रभावित हो रही है।"

OBC, आदिवासी और बंजारा संगठन GR वापसी की कर रहे मांग बता दें कि सरकारी आदेश जारी करने के कुछ हफ़्ते बाद, कई ओबीसी, आदिवासी और बंजारा संगठनों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विभिन्न जाति समूहों ने तर्क दिया है कि मराठा समुदाय के सदस्यों को ओबीसी कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए हैदराबाद राजपत्र के कार्यान्वयन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

अब बंजारों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल इस बीच, बंजारा संगठन गोर सेना के अध्यक्ष संदेश चव्हाण ने कहा, "हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था और हैदराबाद में हमें आरक्षण प्राप्त है। हम चाहते हैं कि हमारे समान अधिकार यहां भी बहाल हों।" चव्हाण ने यह भी दावा किया कि धाराशिव के 32 वर्षीय बंजारा स्नातक ने शनिवार को आरक्षण की मांग करते हुए आत्महत्या कर ली, जिसने अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग करते हुए एक नोट छोड़ा था। बड़ी बात यह भी है कि 11 सितंबर से ही बंजारा समुदाय के लोग जालना कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि इस समुदाय के वरिष्ठ नेता हरिभाऊ राठौड़ ने सोमवार को जालना और बीड में मोर्चा निकालने की घोषणा की है।

आदिवासी कर रहे बंजारा समुदाय की मांग का विरोध दूसरी तरफ, आदिवासी संगठनों ने बंजारा समुदाय की इस मांग का विरोध किया है और दावा किया है कि बंजारा समुदाय को विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (वीजेएनटी) श्रेणी के तहत पहले से ही 3 फीसदी कोटा का लाभ मिल रहा है। वहीं विरोध का एक और मोर्चा कोलते हुए ओबीसी कार्यकर्ता नवनाथ वाघमारे और सतसुंग मुंधे ने चेतावनी दी है कि कोटा बढ़ाने से अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पहले से सूचीबद्ध 374 जातियों के अधिकारों को खतरा होगा। ओबीसी नेताओं ने 10 अक्टूबर को नागपुर में एक विशाल मोर्चा निकालने का संकल्प लिया है।

एक भी फर्जी व्यक्ति को ओबीसी में जगह नहीं इन सबके बीच, रविवार को पुणे टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मराठा आरक्षण के संबंध में जारी सरकारी आदेश ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। एक भी फर्जी व्यक्ति को ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। फर्जी का मतलब उन लोगों से है जो ओबीसी नहीं हैं। जीआर में ऐसी सावधानी बरती गई है।’’

ओबीसी के लिए एक अलग विभाग बनाया जीआर पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए, फडणवीस ने कहा कि 2014 से ओबीसी कल्याण से जुड़े सभी फैसले उनकी सरकार ने लिए हैं। फडणवीस ने कहा, ‘‘हमने (भाजपा ने) ओबीसी के लिए एक अलग विभाग बनाया। हम ओबीसी के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आए, ओबीसी के लिए महा ज्योति स्थापित की और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछली सरकार के कार्यकाल में गंवाया गया 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा बहाल किया। इसलिए ओबीसी जानते हैं कि उनके कल्याण की चिंता किसे है।’’