भाजपा का नया दांव, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में युवाओं को 40 पर्सेंट का आरक्षण; कैसे

Maharashtra Civic Polls: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने युवा शक्ति पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी (BJP) कम से कम 40 फीसदी टिकट 35 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए आरक्षित रखेगी। उनका यह बयान बीएमसी समेत राज्य भर के निकाय चुनावों से ऐन पहले आया है। बता दें कि मुंबई समेत राज्य की कई नगर निकायों के चुनाव अगले साल 31 जनवरी से पहले पूरे होने हैं। ये 2022 से ही पेंडिंग हैं।

सोमवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में युवाओं संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,"मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूं कि BJP से निकाय चुनाव लड़ने वाले कम से कम 40 फीसदी उम्मीदवार 35 साल से कम उम्र के होंगे।" CM ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी पृष्ठभूमि के बड़े पैमाने पर उम्मीदवार चुनावों में उतरते रहे हैं जो समाज के लिए चिंता की बात है।

लोकतांत्रिक संस्था समाज का आईना फडणवीस ने कहा, "कोई भी लोकतांत्रिक संस्था समाज का आईना होती है, और संस्था ही समाज को बनाती है। पिछले BMC चुनावों में कुल 216 उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। यह सच है कि कुछ गलत लोग हैं, लेकिन सभी को भ्रष्ट कहना भी गलत है।" इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की विकास दर सिस्टम में खराबी के आरोपों को गलत साबित करती है। उन्होंने कहा, “अगर पूरा सिस्टम खराब होता, तो हमारा देश इतनी तेजी से नहीं बढ़ता।”

सिस्टम से गलत लोग तभी हटेंगे, जब… उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो सवाल यह है कि क्या सरकार में कार्रवाई करने की हिम्मत है। मुझे लगता है कि हमने यह कर दिखाया है। फडणवीस ने यह भी कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब लोग जुड़ते हैं। उन्होंने कहा, "जब तक नागरिक हिस्सा नहीं लेंगे, गलत लोग सिस्टम से नहीं हटेंगे। तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारा देश 2009 और 2014 के बीच भ्रष्टाचार की मिसाल था। इसलिए लोगों ने PM मोदी को वोट दिया और बदलाव आया।