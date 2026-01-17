कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बीजेपी के गढ़ में भी सेंध; ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में कैसे रचा इतिहास

संक्षेप: AIMIM का सबसे मजबूत प्रदर्शन छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) नगर निगम में रहा, जहां पार्टी ने 33 सीटें जीतीं। यह 2015 के चुनावों में जीती गई 24 सीटों से काफी अधिक है।

महाराष्ट्र के हालिया नगर निकाय चुनावों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने आंतरिक कलह और टिकट वितरण को लेकर हुए विवादों के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने पूरे राज्य में कुल 126 सीटें जीतीं, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन है। यह सफलता पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और मुस्लिम-बहुल इलाकों में बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। पार्टी ने छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में 33 सीटें जीतने के साथ-साथ राज्यभर में कुल 126 सीटें अपने नाम कीं। छत्रपति संभाजीनगर में यह प्रदर्शन 2015 के नगर निगम चुनावों की तुलना में बड़ा उछाल माना जा रहा है। तब AIMIM को 24 सीटें मिली थीं। इस बार पार्टी ने न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाई बल्कि कई शहरी इलाकों में भी अपनी पकड़ मजबूत की।

राज्यभर में AIMIM की बढ़त नगर निकाय चुनावों में AIMIM ने विभिन्न शहरों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मालेगांव में पार्टी ने 21 सीटें जीतीं, जबकि नांदेड़ वाघाला में 14, अमरावती में 12, धुले में 10, सोलापुर में 8 और मुंबई में भी 8 सीटें जीतीं। इसके अलावा नागपुर में 6, अकोला में 3, अहिल्यानगर और जालना में 2-2 और ठाणे में 5 सीटों पर AIMIM की एंट्री हुई।

‘केवल मुस्लिम पार्टी’ की धारणा टूटी: इम्तियाज जलील टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के राज्य अध्यक्ष और पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि यह फैसला उस गलत धारणा को तोड़ता है कि AIMIM सिर्फ एक समुदाय की पार्टी है। उन्होंने कहा- इन चुनावी नतीजों से यह साफ हो गया है कि AIMIM केवल मुस्लिम पार्टी नहीं है। हमारे टिकट पर हिंदू, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए हैं। जलील ने छत्रपति संभाजीनगर के गुलमंडी वार्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे पारंपरिक रूप से शिवसेना-भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, बावजूद इसके वहां चार में से दो विजयी उम्मीदवार AIMIM के हैं।

नगर निकायों में BJP को मुद्दा-आधारित समर्थन AIMIM की आगे की रणनीति पर बात करते हुए जलील ने स्पष्ट किया कि पार्टी नगर निकायों में जनहित से जुड़े मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करेगी, लेकिन ऐसे किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी जो नागरिकों के हितों के खिलाफ हो।

आंतरिक संकट के बीच मिली सफलता AIMIM का यह प्रदर्शन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रही थी। जलील ने छत्रपति संभाजीनगर में 2015 में जीत दर्ज करने वाले 24 पार्षदों में से 21 के टिकट काट दिए थे। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में तीखा विरोध देखने को मिला, प्रदर्शन हुए और कई नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए। हालात संभालने के लिए AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी और उनके भाई, विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को खुद दखल देना पड़ा था।