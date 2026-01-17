Hindustan Hindi News
नगर निगम चुनाव से फडणवीस बने हीरो; शिंदे-पवार के सामने चुनौती, ठाकरे भाइयों का क्या होगा

नगर निगम चुनाव से फडणवीस बने हीरो; शिंदे-पवार के सामने चुनौती, ठाकरे भाइयों का क्या होगा

संक्षेप:

एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई ने शुक्रवार को सबसे बड़ा झटका दिया। जो शिवसेना 2022 से बालासाहेब ठाकरे की विरासत की असली उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश कर रही थी, वो बीएमसी में 90 सीटों में से केवल 29 जीत सकी।

Jan 17, 2026 10:16 am IST
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों में भाजपा-शिवसेना के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। इससे ठाकरे भाइयों और पवार गुट को तगड़ा झटका लगा है। गठबंधन को मुंबई में भी जीत मिली, जहां उसने बीएमसी पर शिवसेना के दशकों पुराने कब्जे को समाप्त कर दिया। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी ने ठाकरे परिवार के 25 साल पुरानी प्रभुत्व को समाप्त किया। इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की देन बताया जा रहा है। फडणवीस को 'नागपुर का आदमी' कहा जाता रहा है। लेकिन शुक्रवार के नतीजों में बीजेपी ने 29 में से 23 नगर निगमों में जीत हासिल की। यह दर्शाता है कि वे अब पूरे महाराष्ट्र के नेता के रूप में उभरे हैं, शायद शरद पवार के बाद पहले ऐसे नेता होंगे।

2019 में एमवीए सरकार बनने के बाद एक तरह से छोड़ दिए गए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति को बुनियादी रूप से बदल दिया, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन करवाया। 2022 में सेना के विभाजन के बाद फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के डिप्टी के रूप में काम करने के लिए सहमति दी, भले ही बीजेपी के पास अधिक सीटें थीं। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन हुआ। लेकिन दिसंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के अप्रत्याशित रूप से मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर वापस लौटाया। नगर निगम चुनावों में उन्होंने मोर्चे से अभियान का नेतृत्व किया, ठाकरे के देशभक्ति नारे का मुकाबला विकास के एजेंडे और कल्याण योजनाओं से किया।

एकनाथ शिंदे को साबित करनी होगी उपयोगिता

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई ने शुक्रवार को सबसे बड़ा झटका दिया। जो शिवसेना 2022 से बालासाहेब ठाकरे की विरासत की असली उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश कर रही थी, वो बीएमसी में 90 सीटों में से केवल 29 जीत सकी। पिछले साल दिसंबर में अर्ध-शहरी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पहले चरण में जहां गठबंधन ने 1025 सीटें जीती थीं, नगर निगम चुनाव नई पार्टी के लिए कहीं अधिक कठिन साबित हुए। 2024 विधानसभा चुनावों के बाद जब उन्हें फडणवीस के आगे पीछे हटना पड़ा, तब से शिंदे मुंबई महानगरीय क्षेत्र में जननेता के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर, मीरा-भायंदर में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बगावत भड़काई और असंतुष्ट उम्मीदवारों को अपनी ओर खींचा, लेकिन ठाणे को छोड़कर सभी में उनके साथी से हार गए। शिंदे आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश कर सकते हैं।

अजित पवार के लिए यह कितना बड़ा झटका

डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए शुक्रवार के चुनाव परिणाम चिंताजनक हैं। उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी महाराष्ट्र की 6 नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह उनका पारंपरिक गढ़ है। केवल अहिल्यानगर में, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतीं, लेकिन अकेले बहुमत से चूक गई। यह भी चिंताजनक बात यह है कि पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी ने महायुति से अलग होकर एनसीपी-एसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद पवार ने खुद को स्वतंत्र आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश की, बार-बार बीजेपी पर निशाना साधा; लेकिन नतीजे उन्हें पीछे धकेल देंगे। इससे न केवल पवार की पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख नेता के रूप में स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उनकी पार्टी में असंतोष भी बढ़ सकता है।

ठाकरे भाइयों के सामने खड़ी हुई चुनौती

उद्धव ठाकरे ने मुंबई में केंद्रित अभियान चलाया। पार्टी के पास कम फंड होने के कारण उन्होंने मुंबई पर ही ऊर्जा खर्च की, देशभक्ति नारे और शिवसेना के जमीनी नेटवर्क पर भरोसा किया। उन्होंने यहां तक कि अलग हुए चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ साझेदारी की। लेकिन यह सब उनका पतन रोक नहीं सका। 25 साल में पहली बार ठाकरे परिवार ने बीएमसी पर नियंत्रण खो दिया। यह पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और धन का स्रोत था। हालांकि, ठाकरे ने मराठी मानूस की भलाई पर तेज अभियान चलाया, जिससे पार्टी ने अपना कोर वोटर बेस काफी हद तक बरकरार रखा। लेकिन मुंबई की जनसांख्यिकी में बड़े बदलाव आ रहे हैं, इसलिए ठाकरे के लिए प्रासंगिक बने रहना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए उन्हें अपनी राजनीति को नए सिरे से सोचना होगा।

