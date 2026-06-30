स्कूल में टीसी लाने गया छात्र, टीचर से बहस हुई तो चाकू से सीने पर कर दिया हमला
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि छात्र ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन मंगाया था।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्कूल के भीतर टीचर पर चाकू से हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यह वारदात शहर के कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में हुई। पुलिस के अनुसार, एक नाबालिग छात्र ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लेने स्कूल पहुंचा था। इसी दौरान टीसी की प्रक्रिया को लेकर उसकी संबंधित शिक्षक से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर छात्र ने अचानक चाकू निकालकर शिक्षक के सीने पर हमला कर दिया। घायल शिक्षक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि छात्र ने हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन मंगाया था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल के कक्ष में बातचीत करते दिखाई देते हैं। वीडियो में कुछ ही क्षण बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। छात्र अचानक आक्रामक हो जाता है और शिक्षक को धमकाता हुआ नजर आता है।
टीचर के सीने पर किया हमला
इसके बाद, वह जेब से चाकू निकालकर टीचर के सीने पर वार कर देता है। हमले के बाद शिक्षक पीछे हटते दिखाई देते हैं, जबकि कमरे में अफरा-तफरी मच जाती है। छात्र जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। शोर सुनकर स्कूल के कर्मचारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचते हैं तथा काफी मशक्कत के बाद छात्र को काबू में कर लेते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी छात्र का इसी शिक्षक से उस समय भी विवाद हुआ था, जब वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था।
आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश भी इस हमले की एक वजह हो सकती है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। नाबालिग से पूछताछ जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने हमले की योजना कब और कैसे बनाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, ऑनलाइन खरीदे गए चाकू और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना को लेकर स्कूल के बाकी छात्र काफी डरे हुए हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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