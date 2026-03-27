पुलिसकर्मी बेटी ने दूध में जहर देकर हेड कॉन्स्टेबल पिता को मार डाला, तीन साल बाद खुला राज

आर्या बल्लावर का आशीष शेडमाके से 2022 से रिश्ता चल रहा था, जिसका जयंत विरोध कर रहे थे। पिता को रास्ते से हटाने के लिए आर्या ने प्लान बनाया। उन्होंने अपने चचेरे भाई चैतन्य गेडम से संपर्क कर 5 हजार रुपये में जहर मंगवाया।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 'मिल्कशेक मर्डर' वाले इस मामले का खुलासा तीन साल बाद हुआ है। 24 अप्रैल 2023 को हेड कॉन्स्टेबल जयंत बल्लावर ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी बेटी आर्या बल्लावर खुद एक पुलिसकर्मी है। उसने उन्हें जहर मिला हुआ मिल्कशेक पिला दिया। जयंत ने मिल्कशेक पीकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्हें चक्कर आया और वे गिरकर मर गए। शुरू में मौत को अचानक बीमारी मान लिया गया। कोई पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया और केस बंद हो गया।

आर्या बल्लावर का आशीष शेडमाके से 2022 से रिश्ता चल रहा था, जिसका जयंत विरोध कर रहे थे। पिता को रास्ते से हटाने के लिए आर्या ने प्लान बनाया। उन्होंने अपने चचेरे भाई चैतन्य गेडम से संपर्क कर 5 हजार रुपये में जहर मंगवाया। एक अन्य आरोपी ने जहर सप्लाई किया। आर्या ने खुद जहर मिलाकर पिता को मिल्कशेक दिया। मौत के बाद आर्या और आशीष ने शादी कर ली, लेकिन वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं रहा।

रहन-सहन को लेकर झगड़े आशीष को पुलिस ट्रेनिंग से अनुशासनहीनता के कारण निकाल दिया गया और दोनों में रहन-सहन को लेकर झगड़े होने लगे। आर्या मायके में ही रहना चाहती थी। तीन साल बाद मार्च 2026 में आशीष शेडमाके ने खुद थाने में पहुंचकर कबूलनामा दे दिया। उसने बताया कि हत्या पहले से प्लान की गई थी और आर्या मुख्य साजिशकर्ता थी। उसके कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने मामले को दोबारा खोला। जांच में सारी बातें सामने आईं।