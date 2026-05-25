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पिता ने अपने 4 बच्चों को कुएं में धक्का देकर मार दिया, खुद भी कूदकर दे दी जान; पत्नी से पूछताछ जारी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विजय किरादिया ने 24 मई की आधी रात के आसपास यह कदम उठाया। बच्चों के नाम प्रीत, प्राची, पूरवी और पीयूष बताए जा रहे हैं। गांव वालों ने 25 मई की सुबह कुएं में तीन लाशें तैरती हुई देखीं, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचित किया। 

पिता ने अपने 4 बच्चों को कुएं में धक्का देकर मार दिया, खुद भी कूदकर दे दी जान; पत्नी से पूछताछ जारी

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राजुरा क्षेत्र में विजय किरादिया नामक व्यक्ति ने अपनी चार छोटी संतानों को कुएं में धक्का दे दिया और खुद भी उसी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस हादसे में पिता समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो बेटे और दो बेटियां शामिल हैं।

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में भारी शोक और आक्रोश फैल गया। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई है। विजय किरादिया ने 24 मई की आधी रात के आसपास यह कदम उठाया। बच्चों के नाम प्रीत, प्राची, पूरवी और पीयूष बताए जा रहे हैं। गांव वालों ने 25 मई की सुबह कुएं में तीन लाशें तैरती हुई देखीं, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचित किया।

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पत्नी से पूछताछ कर रही पुलिस

जलगांव जामोद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद सभी पांच शवों को बरामद किया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है।

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यह घटना पूरे महाराष्ट्र में सदमे की लहर पैदा कर गई है। ऐसे मामलों में अक्सर घरेलू कलह, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव मुख्य कारण होते हैं, जो परिवार को तबाह कर देते हैं। बच्चे निर्दोष होते हैं और उनकी मौत किसी भी समाज के लिए कलंक है। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों को ऐसे संवेदनशील इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और परिवार परामर्श कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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