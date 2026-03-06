Hindustan Hindi News
फडणवीस का किसानों को तोहफा, दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ; 50000 के इनशेंटिव का भी ऐलान

Mar 06, 2026 05:32 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, मुंबई
Maharashtra Budget 2026: फडणवीस के बजट पेश करने के लिए खड़े होने के समय विधानसभा में भावुक माहौल बन गया। कई सदस्यों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी।

फडणवीस का किसानों को तोहफा, दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ; 50000 के इनशेंटिव का भी ऐलान

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (6 मार्च) को पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ कर दिए जाएंगे। फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' के तहत महाराष्ट्र के कर्जदार किसानों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन (इनशेंटिव) भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले से संचालित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिये जोड़ा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को देश की वित्तीय ताकत बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है।

2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष

CM फडणवीस ने कहा कि 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, और इस मौके पर महिला चरवाहों, मुर्गी पालन करने वालों और बकरी पालने वालों के लिए खास इंसेंटिव प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि PMAY घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में एनर्जी सेल्फ-रिलाएंस को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 'विकसित महाराष्ट्र' के रोडमैप पर आधारित होगा।

अजित पवार को याद कर भावुक हुआ सदन

फडणवीस ने अपने बजट भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। पवार का जनवरी में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। फडणवीस के बजट पेश करने के लिए खड़े होने के समय विधानसभा में भावुक माहौल बन गया। कई सदस्यों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। पवार के निधन के बाद से फडणवीस ही राज्य के वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। इससे पहले पवार के ही पास कई वर्षों से वित्त मंत्रालय का दायित्व था।

Pramod Praveen

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

Maharashtra News Budget 2026 Devendra Fadnavis
