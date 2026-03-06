फडणवीस का किसानों को तोहफा, दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ; 50000 के इनशेंटिव का भी ऐलान
Maharashtra Budget 2026: फडणवीस के बजट पेश करने के लिए खड़े होने के समय विधानसभा में भावुक माहौल बन गया। कई सदस्यों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी।
Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार (6 मार्च) को पेश वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ कर दिए जाएंगे। फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' के तहत महाराष्ट्र के कर्जदार किसानों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन (इनशेंटिव) भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए पहले से संचालित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' जारी रहेगी और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिये जोड़ा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को देश की वित्तीय ताकत बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है।
2026 अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
CM फडणवीस ने कहा कि 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, और इस मौके पर महिला चरवाहों, मुर्गी पालन करने वालों और बकरी पालने वालों के लिए खास इंसेंटिव प्रोग्राम लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि PMAY घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में एनर्जी सेल्फ-रिलाएंस को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 'विकसित महाराष्ट्र' के रोडमैप पर आधारित होगा।
अजित पवार को याद कर भावुक हुआ सदन
फडणवीस ने अपने बजट भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा। पवार का जनवरी में एक विमान हादसे में निधन हो गया था। फडणवीस के बजट पेश करने के लिए खड़े होने के समय विधानसभा में भावुक माहौल बन गया। कई सदस्यों ने 'अजित दादा अमर रहे' के नारे लगाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। पवार के निधन के बाद से फडणवीस ही राज्य के वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं। इससे पहले पवार के ही पास कई वर्षों से वित्त मंत्रालय का दायित्व था।
