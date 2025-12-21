भाजपा विधायक ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को मारे थप्पड़, अब सफाई में जिहाद का कर दिया जिक्र

संक्षेप: पराग शाह ने कहा कि हमने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हम सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, 'इसी समय एक ऑटो-रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था। हमने उसे रुकने का इशारा किया।'

महाराष्ट्र में भाजपा विधायक पराग शाह ने बीते दिनों एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। रविवार को एएनआई से बातचीत में वह इस मामले पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, 'घाटकोपर में पिछले कुछ महीनों से हॉकर, स्कूटर सवार और ऑटो-रिक्शा चालक परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहां लोग रह नहीं पाते। बुजुर्ग लोग शाम को सड़क पर नहीं निकल पाते। बच्चे सड़क पार करने से डरते हैं। यह एक तरह का अतिक्रमण है, जिसे हमारी भाषा में हम एक तरह का जिहाद कहते हैं।'

पराग शाह ने कहा कि हमने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हम सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, 'इसी समय एक ऑटो-रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था। हमने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। जिस स्पीड से वह जा रहा था, वो एक्सप्रेसवे पर रेसिंग कार चलाने जैसा था। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसे रोका। रिक्शा में बैठी महिला यात्री ने कहा कि वह काफी देर से उसे ठीक से रिक्शा चलाने को कह रही थी। लेकिन यह आदमी सुनने को तैयार नहीं था। हां, उसे पीटना नहीं चाहिए था। गुस्से के क्षण में मैंने भी उसे मार दिया। उसके खिलाफ चालान काटा गया और पेनल्टी लगाई गई।'