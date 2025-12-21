Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Maharashtra BJP MLA Parag Shah statement on slapping an auto-rickshaw driver
भाजपा विधायक ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को मारे थप्पड़, अब सफाई में जिहाद का कर दिया जिक्र

भाजपा विधायक ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को मारे थप्पड़, अब सफाई में जिहाद का कर दिया जिक्र

संक्षेप:

पराग शाह ने कहा कि हमने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हम सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, 'इसी समय एक ऑटो-रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था। हमने उसे रुकने का इशारा किया।'

Dec 21, 2025 09:35 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में भाजपा विधायक पराग शाह ने बीते दिनों एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। रविवार को एएनआई से बातचीत में वह इस मामले पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, 'घाटकोपर में पिछले कुछ महीनों से हॉकर, स्कूटर सवार और ऑटो-रिक्शा चालक परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहां लोग रह नहीं पाते। बुजुर्ग लोग शाम को सड़क पर नहीं निकल पाते। बच्चे सड़क पार करने से डरते हैं। यह एक तरह का अतिक्रमण है, जिसे हमारी भाषा में हम एक तरह का जिहाद कहते हैं।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:शिवसेना (UBT) और MNS मिलकर लड़ेंगे चुनाव, राउत बोले- कल या परसों होगी घोषणा

पराग शाह ने कहा कि हमने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था। हम सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, 'इसी समय एक ऑटो-रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था। हमने उसे रुकने का इशारा किया। लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। जिस स्पीड से वह जा रहा था, वो एक्सप्रेसवे पर रेसिंग कार चलाने जैसा था। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसे रोका। रिक्शा में बैठी महिला यात्री ने कहा कि वह काफी देर से उसे ठीक से रिक्शा चलाने को कह रही थी। लेकिन यह आदमी सुनने को तैयार नहीं था। हां, उसे पीटना नहीं चाहिए था। गुस्से के क्षण में मैंने भी उसे मार दिया। उसके खिलाफ चालान काटा गया और पेनल्टी लगाई गई।'

मुंबई निगम चुनाव को लेकर रस्साकशी

दूसरी ओर, कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि आगामी मुंबई निगम चुनावों पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने वंचित बहुजन आघाडी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रभारी यूबी वेंकटेश ने किया। नगर इकाई की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि बैठक में नागरिक प्रशासन, प्रमुख शहरी चुनौतियों और मुंबई के लोगों के हित में समावेशी विकास की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा, 'इस संवाद ने आने वाले दिनों में रचनात्मक संवाद और लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Viral Video
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।