दुधमुंहे बच्चे का काल बना पिता, ड्रम में डुबोकर मार डाला, फिर की आत्महत्या

Maharashtra news: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक पिता ने अपने चार महीने के बच्चे को पानी में डुबो कर मार डाला। उसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के बीड़ जिले से बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। यहां पर एक पिता ने कथित तौर पर अपने चार महीने के बच्चे को पानी के ड्रम में डुबोकर मार डाला और उसके बाद खुदकुशी कर ली। स्थानीय पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को जियोराई तालुका के तलवाडा गांव में हुई है। मृतक की पहचान अमोल सोनवणे के रूप में हुई है। उसी ने पहले अपने बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली।

घटनास्थल से कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें गुलाबी टी-शर्ट पहने हुए एक बच्चा पानी में औंधे मुंह डला हआ है। उसके ऊपर ही एक छोटा गुलाबी मग तैर रहा है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस मामले की शुरुआती जांच करने पर पता चला है कि कुछ दिन पहले ही घरेलू विवाद के चलते अमोल और उसकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की थी। लेकिन दोनों लोगों को समय रहते बचा लिया गया और समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया था।