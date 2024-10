LIVE Updates रिफ्रेश

Maharashtra Election Updates: बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अजित पवार की NCP में शामिल, बांद्रा ईस्ट सीट से टिकट

Maharashtra Election Updates: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 278 पर उम्मीदवारों के टिकट तय कर लिए हैं। शेष 10 सीटों पर अगले कुछ दिनों में फैसला कर लिया जाएगा।

Mumbai, Oct 13 (ANI): Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar consoles MLA Zeeshan Siddiqui, son of Baba Siddique as he arrives at Cooper Municipal General Hospital, in Mumbai on Sunday. (ANI Photo) (Ajit Pawar-X)