10 वर्षीय लड़के से 6 साल की बहन का यौन शोषण करने को कहा, महिला ने वीडियो भी बनाई

Maharashtra: महाराष्ट्र में एक महिला ने अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए घिनौनी हरकत कर दी। कथित तौर पर उसने पड़ोसी के दस साल के मानसिक रूप से कमजोर बेटे को उसकी ही 6 साल की बहन के साथ यौन शोषण के लिए उकसाया।

पड़ोसी के साथ बदला लेने की सनक इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। इसकी झलक महाराष्ट्र के एक गांव से सामने आई है। यहां पर एक महिला ने अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए उसके 10 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटे से उसकी ही 6 वर्षीय बहन का यौन शोषण करने के लिए कहा। महिला यहीं पर नहीं रुकी उसने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। बाद में बच्चों की मां को इसके बारे में पता चला तो वह बच्चों को लेकर थाने पहुंची। यहां उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

रबाले पुलिस थाने के अधिकारी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना नवी मुंबई के घनसोली गांव में हुई है। दोनों महिलाएं पड़ोस में ही रहती हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसके और आरोपी महिला के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस लड़ाई के दौरान आरोपी महिला उसे गाली और धमकी भी देती थी।

पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि बदला लेने के लिए आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता के मानसिक रूप से कमजोर 10 साल के बेटे को उसकी ही 6 साल की बहन के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए उकसाया। इतना ही नहीं महिला ने यह वीडियो सोशल मीडिया साइट पर भी डाला है।