निकाय चुनाव में अजित पवार गुट के खिलाफ उतरेगी BJP, सीएम फडणवीस के ऐलान के बाद नया ट्विस्ट

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को मुंबई नगर निगम सहित 29 स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की कि महाराष्ट्र के 29 स्थानों पर मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि मतों की गिनती और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इन सभी नगर निगमों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। अब उनके बयान को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

क्या बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना नगर निगम चुनावों में अधिकतर स्थानों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एनसीपी सहित 'महायुति' के सहयोगी दलों के साथ अधिकतर स्थानों पर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा।

इस दौरान महाराष्ट्र सीएम ने कारण भी बताया। फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार (एनसीपी) और हम (बीजेपी) पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। हम दोनों राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इससे किसी तीसरे दल को फायदा होगा, और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण मुकाबला होगा।

23 से 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीखें आयोग ने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीखें 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हैं और नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी, 2026 है। चुनाव चिह्नों का आवंटन और उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन तीन जनवरी को किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को छह महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक हलफनामा जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहने पर उनकी वैधता रद्द कर दी जाएगी।

चुनावों के लिए एक जुलाई 2025 को अधिसूचित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा, जिसके अनुसार इन निकायों में कुल योग्य मतदाता 3,48,78,017 हैं। चूंकि यह मतदाता सूची निर्वाचन आयोग से प्राप्त की गई है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इसे जोड़ने या हटाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है।