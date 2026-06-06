मंदिर में बिक रहीं 'मेड इन पाकिस्तान' चादरें? वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मंदिर में मेड इन पाकिस्तान चादरें बेचे जाने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। एक महिला ने वायरल वीडियो में दावा किया है कि मंदिर से एक खरीदी गई एक चादर पर उसे मेड इन पाकिस्तान का स्टीकर लगा हुआ मिला।

महाराष्ट्र के पुणे में एक मंदिर में मेड इन पाकिस्तान चादरें मिलने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि पुणे के एक मंदिर में पहुंची यह चादरें पाकिस्तान से आई हैं या फिर किसी ने इन्हें भारत में ही बनाया है। भले ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने चिंता जताना शुरू कर दिया है।

वायरल वीडियो में क्या? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला अपना नाम पूचा सर्राफ बताती है। वीडियो में महिला दावा करती है कि बुधवार को उसने पिंपरी-चिंचवाड़ के मोराया गोसावीं मंदिर से एक चादर खरीदी थी। बाद में उसने जब उसको घर आकर देखा, तो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था।" महिला ने दावा किया कि जब घर आकर उसने चादर को धोया तो उस पर मेड इन पाकिस्तान का स्टीकर लगा हुआ था। महिला ने वीडियो में उस स्टीकर को भी दिखाया।

मराठी में बात करते हुए महिला ने कहा, “हम कहां रहते हैं? हम तो सीमा पर भी नहीं रहते। और हमारे घर में यह 'मेड इन पाकिस्तान' की चीज है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे जैसे कई लोगों ने वहां से चादरें खरीदी हैं। और यह चीज़ उनके घर पहुंच गई।” बता दें, आम तौर पर भारत में मेड इन पाकिस्तान की चीजें मिल जाया करती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते आतंकवाद के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का सामान भारत में नहीं आता है।

अब इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई। पिंपरी चिंचवड पुलिस ने महिला के दावों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। इतना ही नहीं पुलिस ने बताया कि उन्होंने पिंपरी चिंचवाड नगर निगम में संपर्क करके पाकिस्तान की चादरें बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।