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मंदिर में बिक रहीं 'मेड इन पाकिस्तान' चादरें? वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मंदिर में मेड इन पाकिस्तान चादरें बेचे जाने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। एक महिला ने वायरल वीडियो में दावा किया है कि मंदिर से एक खरीदी गई एक चादर पर उसे मेड इन पाकिस्तान का स्टीकर लगा हुआ मिला।

मंदिर में बिक रहीं 'मेड इन पाकिस्तान' चादरें? वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

महाराष्ट्र के पुणे में एक मंदिर में मेड इन पाकिस्तान चादरें मिलने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद स्थानीय पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि पुणे के एक मंदिर में पहुंची यह चादरें पाकिस्तान से आई हैं या फिर किसी ने इन्हें भारत में ही बनाया है। भले ही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने चिंता जताना शुरू कर दिया है।

वायरल वीडियो में क्या?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला अपना नाम पूचा सर्राफ बताती है। वीडियो में महिला दावा करती है कि बुधवार को उसने पिंपरी-चिंचवाड़ के मोराया गोसावीं मंदिर से एक चादर खरीदी थी। बाद में उसने जब उसको घर आकर देखा, तो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था।" महिला ने दावा किया कि जब घर आकर उसने चादर को धोया तो उस पर मेड इन पाकिस्तान का स्टीकर लगा हुआ था। महिला ने वीडियो में उस स्टीकर को भी दिखाया।

मराठी में बात करते हुए महिला ने कहा, “हम कहां रहते हैं? हम तो सीमा पर भी नहीं रहते। और हमारे घर में यह 'मेड इन पाकिस्तान' की चीज है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे जैसे कई लोगों ने वहां से चादरें खरीदी हैं। और यह चीज़ उनके घर पहुंच गई।” बता दें, आम तौर पर भारत में मेड इन पाकिस्तान की चीजें मिल जाया करती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते आतंकवाद के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड संबंध पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का सामान भारत में नहीं आता है।

अब इस वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई। पिंपरी चिंचवड पुलिस ने महिला के दावों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। इतना ही नहीं पुलिस ने बताया कि उन्होंने पिंपरी चिंचवाड नगर निगम में संपर्क करके पाकिस्तान की चादरें बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र में पाकिस्तान में निर्मित चीजें मिली हैं। इसके पहले महाराष्ट्र के धुले में पिछले महीने ही दो व्यापारियों के ऊपर पाकिस्तान में बने कॉस्मेटिक सामान बेचने का आरोप लगा था। पुलिस ने जब छापेमारी की तो इनके पास बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक जब्त किए गए थे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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