ठाकरे बंधुओं का जलवा कायम या… शिवसेना-MNS गठबंधन की पहली अग्निपरीक्षा के नतीजे आज

उत्कर्ष पैनल के तहत चुनाव लड़ रही दोनों पार्टियों ने सभी 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से उद्धव ठाकरे की पार्टी से 18, राज ठाकरे की MNS से दो और एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ से एक उम्मीदवार मैदान में था।

महाराष्ट्र में करीब ढाई दशक बाद एक हुए ठाकरे बंधुओं (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) के गठबंधन की आज अग्निपरीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। दरअसल, हाई-प्रोफाइल बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी (BEST) के चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएँगे। सोमवार को हुए कड़े मुकाबले वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने भाजपा के नेतृत्व वाली एक समिति के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था।

पूरे महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन की चर्चा तब तेज हो गई, जब दोनों प्रतिद्वंद्वी पार्टियां सोमवार को बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) से जुड़े कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के लिए एक साथ आईं। अब इस चुनाव ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन को लेकर नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है।

उत्कर्ष पैनल के तहत गठबंधन बेस्ट सोसायटी चुनाव को लिए शिवसेना और एमएनएस ने एक 'उत्कर्ष पैनल' के तहत गठबंधन किया था और 21 सदस्यीय निदेशक मंडल के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से 18 शिवसेना (यूबीटी) से, दो मनसे से और एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संघ का प्रतिनिधित्व करता था, जो गठबंधन से जुड़ा था। यह कदम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि पारंपरिक रूप से प्रतिद्वंद्वी रहीं दो पार्टियाँ पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ चुनाव लड़ी हैं। मतों की गिनती आज यानी मंगलवार को होगी।

आगामी निकाय चुनावों पर ठाकरे भाइयों की नजर यह चुनाव राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच आया है, जिसमें बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) का चुनाव भी शामिल है। शिवसेना और मनसे के नेताओं ने कहा है कि बेस्ट में मनसे के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है, लेकिन यह चुनाव दोनों पार्टियों को राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक साथ आने का मौका देगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को दोनों दलों की एकता का राजनीतिक संदेश भी मिलेगा।

चुनाव मैदान में पांच पैनल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रसाद लाड ने सहकारी ऋण समिति चुनावों के लिए 'सहकार समृद्धि' पैनल की घोषणा की थी। एक अधिकारी ने बताया कि चुनाव मैदान में पांच पैनल हैं, जिनमें से एक यूनियन नेता शशांक राव का है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबद्ध एक यूनियन भी है।

चुनाव में 83.69 प्रतिशत मतदान बेस्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में इस निकाय के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी सदस्य हैं, जो निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। इस क्रेडिट सोसाइटी के 15,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और वर्षों से इस पर बेस्ट कामगार सेना का दबदबा रहा है, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) से संबद्ध है। बेस्ट कामगार सेना के अध्यक्ष सुहास सामंत ने विश्वास जताया कि शिवसेना (उबाठा)-मनसे पैनल भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा।