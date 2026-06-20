VIDEO: फिसलन, संघर्ष और शिकार: IIT बॉम्बे पहुंच गया तेंदुआ, CCTV में कैद हुआ खौफनाक दृश्य

IIT बॉम्बे के पवई कैंपस में शुक्रवार को एक तेंदुए के दिखने के बाद डर का माहौल बना हुआ है। देर रात करीब 2 बजे हॉस्टल पहुंचे तेंदुए ने कैंपस में ही एक आवारा कुत्ते का शिकार किया। इसके बाद उसकी गर्दन को दबाकर वह वहां से निकल गया।

मुंबई के सबसे सुरक्षित माने जाने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के पवई कैंपस में शुक्रवार को एक तेंदुए के पहुंच जाने से माहौल में डर बैठ गया। CCTV कैमरे में तेंदुए को सीढ़ियों के पास एक आवारा कुत्ते का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। सुबह करीब दो बजे हॉस्टल में घुसे इस तेंदुए ने एक आवारा कुत्ते का शिकार भी किया। इसके बाद वह वहां से चला गया। हालांकि, अब हॉस्टल में रहने वाले लोगों में इस घटना के बाद डर का माहौल है।

शनिवार को सामने आई सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ साफ तौर पर एक कुत्ते का शिकार करता हुआ देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में एक कुत्ता सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। इसके बाद वहां तेंदुआ पहुंचता है दोनों के बीच में थोड़ी देर संघर्ष होता है और फिर तेंदुआ कुत्ते की गर्दन को अपने जबड़े में दबाए फिसलता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ ही सेकेंड के इस वीडियो ने वहां मौजूद छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है।

बता दें, आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस के पास घना जंगल है। इसकी वजह से यहां तेंदुआ दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रहवासी क्षेत्रों के करीब पहुंचने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है।

हॉस्टल में तेंदुआ दिखने के बाद आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है। लोगों ने बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। लोगों ने प्रशासन से इस जगह की सुरक्षा बढ़ाने और वन्यजीवों को रहवासी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की है।