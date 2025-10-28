लेडी डॉक्टर आरोपी प्रशांत के घर गई थी, जहां दोनों में झगड़ा हुआ; महिला आयोग ने क्या बताया
महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने सतारा में लेडी डॉक्टर के सुसाइड को लेकर बड़ा दावा किया है। इसने बताया कि सातारा में 28 वर्षीय सरकारी महिला डॉक्टर दिवाली पर आरोपी प्रशांत बांकर के घर गई थी। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह वहां से लौट गई। बांकर और निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चाकणकर ने सातारा जिले के फलटण में पत्रकारों से बात की, जहां महिला चिकित्सक सरकारी अस्पताल में काम करती थी।
महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली डॉक्टर गुरुवार रात फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उसने आरोप लगाया कि उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उससे कई बार बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। चाकणकर ने कहा, ‘महिला चिकित्सक और दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह मार्च तक बडने के संपर्क में थी और उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।’
आखिर किस बात को लेकर हुआ झगड़ा
रूपाली चाकणकर ने कहा, ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि महिला डॉक्टर बांकर के भी संपर्क में थी। लक्ष्मी पूजन वाले दिन वह बांकर के घर गई थी। ऐसा लगता है कि तस्वीरें ठीक से न खींचे जाने के कारण दोनों में बहस हुई। इसके बाद महिला चिकित्सक बांकर के घर से चली गई। बांकर के पिता उसे वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गई।’ उन्होंने बताया कि महिला ने बांकर को संदेश भेजकर संकेत दिया कि वह कोई बड़ा कदम उठाएगी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला है।