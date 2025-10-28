Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Lady doctor gone to home of accused Prashant two had fight Women Commission
लेडी डॉक्टर आरोपी प्रशांत के घर गई थी, जहां दोनों में झगड़ा हुआ; महिला आयोग ने क्या बताया

लेडी डॉक्टर आरोपी प्रशांत के घर गई थी, जहां दोनों में झगड़ा हुआ; महिला आयोग ने क्या बताया

संक्षेप: महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली डॉक्टर गुरुवार रात फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उसने आरोप लगाया कि उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उससे कई बार बलात्कार किया। 

Tue, 28 Oct 2025 07:17 AMNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने सतारा में लेडी डॉक्टर के सुसाइड को लेकर बड़ा दावा किया है। इसने बताया कि सातारा में 28 वर्षीय सरकारी महिला डॉक्टर दिवाली पर आरोपी प्रशांत बांकर के घर गई थी। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद वह वहां से लौट गई। बांकर और निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चाकणकर ने सातारा जिले के फलटण में पत्रकारों से बात की, जहां महिला चिकित्सक सरकारी अस्पताल में काम करती थी।

ये भी पढ़ें:मैं कंगना रनौत को कभी माफ नहीं करूंगी, ट्वीट कांड में केस जारी रखने पर अड़ीं कौर

महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली डॉक्टर गुरुवार रात फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उसने आरोप लगाया कि उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उससे कई बार बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। चाकणकर ने कहा, ‘महिला चिकित्सक और दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह मार्च तक बडने के संपर्क में थी और उसके बाद उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई।’

आखिर किस बात को लेकर हुआ झगड़ा

रूपाली चाकणकर ने कहा, ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि महिला डॉक्टर बांकर के भी संपर्क में थी। लक्ष्मी पूजन वाले दिन वह बांकर के घर गई थी। ऐसा लगता है कि तस्वीरें ठीक से न खींचे जाने के कारण दोनों में बहस हुई। इसके बाद महिला चिकित्सक बांकर के घर से चली गई। बांकर के पिता उसे वापस घर ले आए, लेकिन वह फिर से एक लॉज में रहने चली गई।’ उन्होंने बताया कि महिला ने बांकर को संदेश भेजकर संकेत दिया कि वह कोई बड़ा कदम उठाएगी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News Lady Doctor Rape अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।