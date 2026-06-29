केतन अग्रवाल हत्याकांड में और खुलेगा राज: 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सिया गोयल और चेतन चौधरी

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के युवा रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में हुई निर्मम हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में चट्टान से धक्का देकर हत्या किए जाने के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या की गई थी। इससे पहले पुलिस ने रविवार को सिया गोयल की मौजूदगी में लोहागढ़ किले के अपराध स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया था। बता दें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई फरवरी 2025 में हुई थी। दोनों परिवारों ने नवंबर में उदयपुर के एक महल में शादी तय की थी।

पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल कथित तौर पर न केवल अपने प्रेमी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देने का संकेत देने के लिए बैठी थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि धक्का दिए जाने के दौरान वह खुद केतन की पहुंच से दूर रहे। पुलिस के अनुसार, चेतन चौधरी ने भी वारदात से पहले पूरी तैयारी की थी। वह ऐतिहासिक स्थल तक स्कूटर से गया, क्योंकि उसे आशंका थी कि यदि वह कार से जाता तो टोल प्लाजा के रिकॉर्ड के जरिए उसकी पहचान हो सकती है।

इसने बताया कि 20 वर्षीय सिया गोयल और 22 वर्षीय चेतन चौधरी को 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने और 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले से उसे खाई में धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि योजना के अनुसार सिया गोयल को बैठकर संकेत देना था, जिसके बाद चेतन चौधरी पीछे से आकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे देता। अधिकारी के अनुसार, दोनों ने इस योजना को सटीकता के साथ अंजाम दिया।

दोनों ने तय किया था कि सिया या तो पानी पीने के बहाने या जूते के फीते बांधने के बहाने बैठेगी और उसका बैठना ही चेतन के लिए हमला करने का संकेत होगा। पुलिस के अनुसार, यह तरीका सिया गोयल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी अपनाया गया था।

अधिकारी ने कहा कि बैठकर संकेत देने का तरीका जानबूझकर चुना गया था ताकि धक्का दिए जाने के समय सिया केतन की पहुंच से बाहर रहे। दोनों को आशंका थी कि यदि चेतन, केतन को धक्का देता और गिरते समय केतन सिया को पकड़ने की कोशिश करता, तो वह भी खाई में गिर सकती थी। इसलिए पूरी योजना उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी चेतन चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए विशेष सावधानी बरती। पुलिस के अनुसार, वह 18 जून को पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ किले तक कार के बजाय स्कूटर से गया, ताकि टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में उसकी कार का पता न चल सके। पुलिस ने वह स्कूटर जब्त कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद चेतन उसी स्कूटर से पुणे लौट गया। जांच में यह भी पता चला कि किले पर पहुंचने के बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया था।