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केतन अग्रवाल हत्याकांड में और खुलेगा राज: 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सिया गोयल और चेतन चौधरी

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के युवा रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में हुई निर्मम हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

केतन अग्रवाल हत्याकांड में और खुलेगा राज: 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सिया गोयल और चेतन चौधरी

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले में चट्टान से धक्का देकर हत्या किए जाने के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, 18 जून को लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या की गई थी। इससे पहले पुलिस ने रविवार को सिया गोयल की मौजूदगी में लोहागढ़ किले के अपराध स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया था। बता दें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई फरवरी 2025 में हुई थी। दोनों परिवारों ने नवंबर में उदयपुर के एक महल में शादी तय की थी।

पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल कथित तौर पर न केवल अपने प्रेमी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देने का संकेत देने के लिए बैठी थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि धक्का दिए जाने के दौरान वह खुद केतन की पहुंच से दूर रहे। पुलिस के अनुसार, चेतन चौधरी ने भी वारदात से पहले पूरी तैयारी की थी। वह ऐतिहासिक स्थल तक स्कूटर से गया, क्योंकि उसे आशंका थी कि यदि वह कार से जाता तो टोल प्लाजा के रिकॉर्ड के जरिए उसकी पहचान हो सकती है।

इसने बताया कि 20 वर्षीय सिया गोयल और 22 वर्षीय चेतन चौधरी को 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने और 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले से उसे खाई में धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि योजना के अनुसार सिया गोयल को बैठकर संकेत देना था, जिसके बाद चेतन चौधरी पीछे से आकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे देता। अधिकारी के अनुसार, दोनों ने इस योजना को सटीकता के साथ अंजाम दिया।

दोनों ने तय किया था कि सिया या तो पानी पीने के बहाने या जूते के फीते बांधने के बहाने बैठेगी और उसका बैठना ही चेतन के लिए हमला करने का संकेत होगा। पुलिस के अनुसार, यह तरीका सिया गोयल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी अपनाया गया था।

अधिकारी ने कहा कि बैठकर संकेत देने का तरीका जानबूझकर चुना गया था ताकि धक्का दिए जाने के समय सिया केतन की पहुंच से बाहर रहे। दोनों को आशंका थी कि यदि चेतन, केतन को धक्का देता और गिरते समय केतन सिया को पकड़ने की कोशिश करता, तो वह भी खाई में गिर सकती थी। इसलिए पूरी योजना उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।

जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी चेतन चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए विशेष सावधानी बरती। पुलिस के अनुसार, वह 18 जून को पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ किले तक कार के बजाय स्कूटर से गया, ताकि टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में उसकी कार का पता न चल सके। पुलिस ने वह स्कूटर जब्त कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद चेतन उसी स्कूटर से पुणे लौट गया। जांच में यह भी पता चला कि किले पर पहुंचने के बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया था।

अधिकारी ने कहा कि वह किले पर हुडी पहनकर चढ़ा, बाद में उसे उतारकर उसने काली टी-शर्ट पहन ली और लौटते समय फिर से हुडी पहन ली। पुलिस का मानना है कि ऐसा पहचान छिपाने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि रविवार को पुलिस सिया गोयल को लोहागढ़ किले ले गई, जहां डमी की मदद से घटना को दोहराया गया। इसका उद्देश्य 18 जून की घटना के क्रम की पुष्टि करना था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वारदात से पहले वे किले पर उपयुक्त स्थान चुनने और अभ्यास करने भी गए थे। हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगा रही है कि उन्होंने अभ्यास किस अन्य स्थान पर किया था।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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