केतन मर्डर केस: प्यार-मोहब्बत का खेल खत्म, अब एक दूसरे पर इल्जाम; खुलने लगे सिया-चेतन के 'गुप्त' धागे
Ketan Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल हत्या मामले में जांच ने एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी अब पूछताछ के दौरान खुलेआम एक-दूसरे पर हत्या की साजिश रचने, संकेत देने और अंतिम वार करने का आरोप लगा रहे हैं।
पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले की खाई में धकेलकर की गई निर्मम हत्या के मामले में जांच एक बार फिर नई दिशा लेती दिख रही है। मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी अब पूछताछ के दौरान एक-दूसरे पर हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने अपनी भूमिका को कम करने और पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, सिया और चेतन दोनों ने घटनाक्रम को लेकर विरोधाभासी बयान दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि चेतन चौधरी ने दावा किया है कि वह सिया के साथ भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन सिया ने केतन अग्रवाल को हमेशा के लिए खत्म करने पर जोर दिया। चेतन का कहना है कि वह केवल सिया के साथ रहना चाहता था, हत्या उसकी मंशा नहीं थी।
दूसरी ओर, सिया गोयल ने जांचकर्ताओं को बताया कि हत्या की पूरी साजिश चेतन ने रची थी। उसने यह भी दावा किया कि 14 जून को केतन पर हुए पहले असफल हमले के बाद चेतन रोया भी था। सिया का बयान है कि वह खुद इस योजना में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन चेतन के दबाव में आकर मजबूर हुई।
साजिश का खुलासा
जांच में सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि लोहागढ़ किले में सिया द्वारा झुककर दिया गया इशारा पहले से तय संकेत था। पुलिस सूत्रों ने द वीक को बताया कि सिया ने स्वीकार किया है कि दोनों ने अपराध को अंजाम देने के लिए पहले ही संकेत तय कर रखा था। सिया का दावा है कि उसने झुककर संकेत दिया और चेतन ने केतन को धक्का देकर खाई में धकेल दिया। पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपी पहले भी लोहागढ़ किले का दौरा कर चुके थे। उन्होंने इलाके का अच्छी तरह जायजा लिया था और इसे हत्या के लिए सबसे उपयुक्त स्थान चुना था। किले की खाई गहरी और सुनसान होने के कारण उन्होंने इसे अपराध स्थल के रूप में फाइनल किया।
महीनों तक चली गुप्त बातचीत
जांच एजेंसियों ने दोनों के बीच मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन कई महीनों से लगातार संपर्क में थे। उनके बीच 2000 से अधिक फोन कॉल्स हुईं और कुल 238 घंटे की बातचीत दर्ज की गई है। इन बातचीत में हत्या की योजना, संभावित स्थानों और तरीकों पर चर्चा हुई थी।
चेतन को झूठा फंसाया जा रहा
चेतन चौधरी के परिवार ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चेतन ने हमें साफ-साफ बताया है कि घटना के समय वह केतन के पास नहीं था। उसने लड़के को धक्का नहीं दिया। जब लड़का गिरा, तब सिया वहां खड़ी थी। चेतन दूर खड़ा था। चेतन के चाचा उदयराम चौधरी ने भी कहा कि चेतन पूरी तरह निर्दोष है। उन्होंने दावा किया कि परिवार को पहले ही पता था कि चेतन को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि चेतन केवल सिया से प्यार करता था और हत्या जैसा कोई इरादा कभी नहीं था।
क्या कह रही पुलिस?
18 जून को लोहागढ़ किले में हुई इस घटना को पुणे ग्रामीण पुलिस ने सुनियोजित साजिश करार दिया है। पुलिस का आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। केतन अग्रवाल की सिया से शादी इसी साल के अंत में तय थी, जिसे दोनों नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने केतन को रास्ते से हटाने की ठान ली। जांचकर्ताओं का दावा है कि दोनों ने केतन को मारने की कई बार कोशिश की थी। 14 जून को पहला असफल प्रयास हुआ था। अंतिम हमला 18 जून को सफल रहा, जब केतन को किले की खाई में धकेल दिया गया।
फिलहाल पुणे पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले को मजबूत किया जा रहा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जल्द ही अदालत में विस्तृत आरोप-पत्र दाखिल करने की तैयारी में है।
आरोपियों की कहां हुई थी मुलाकात?
सिया गोयल पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके की रहने वाली हैं। वे एक सम्मानित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। पड़ोसियों ने बताया कि सिया पर लगे आरोपों की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। गिरफ्तारी की खबर सुनकर पूरे इलाके के लोग हैरान हो गए। सिया के परिवार का घर फिलहाल बंद और खाली पड़ा है। वहीं चेतन चौधरी का परिवार सूखे मेवों (ड्राई फ्रूट्स) के व्यापार से जुड़ा है। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात व्यापारिक संबंधों के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे यह जान-पहचान प्रेम संबंध में बदल गई। पुलिस मानती है कि यही संबंध केतन हत्याकांड की जड़ बना।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें