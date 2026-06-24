सिया, सांप और खौफनाक साजिश; केतन को मारने की पहली कोशिश की चौंकाने वाली कहानी

Ketan Agrawal: लोहागढ़ किले की ऊंची चट्टानों पर 18 जून की सुबह सूरज चमक रहा था, लेकिन नीचे खाई में मौत छिपी हुई थी। 25 साल का रियल एस्टेट का अमीर वारिस केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग पर गया था। कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश खाई में पड़ी मिली।

Ketan Agrawal-Siya Goyal: 18 जून 2026 का वो दिन जब लोहागढ़ किले की ऊंची चट्टानों पर खून से सनी हो गई। 25 साल का युवा रियल एस्टेट वारिस केतन विशाल अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग पर गया था। कुछ ही देर बाद उसकी लाश खाई में पड़ी मिली। शुरू में सब कुछ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट लग रहा था, जैसे फिसलकर गिर गया। लेकिन असल सच्चाई मौत की तरह ठंडी और क्रूर थी। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के सबसे बड़े वेयरहाउस और रियल एस्टेट कारोबार 'सक्सेस ग्रुप' के वारिस थे।

पुणे के गहुंजे स्थित लोढ़ा बेलमोंडो में लग्जरी लाइफ जीने वाले केतन ने अमेरिका के प्रतिष्ठित बाबसन कॉलेज से एमबीए किया था और 2023 में परिवार के बिजनेस को संभालने लौटा था। फरवरी 2026 में उसकी सगाई पुणे के एक अमीर परिवार की 20 वर्षीय बेटी सिया गोयल से हुई थी। शादी नवंबर में उदयपुर में तय थी। दोनों परिवारों ने मिलकर 14 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर ली थी। होटल बुक, मेहमान, यानी लगभग सब कुछ फाइनल था, लेकिन सिया गोयल के दिल में कोई और बसता था।

प्रेम त्रिकोण और खून की साजिश जांच में सामने आया कि सिया पिछले एक साल से 22 वर्षीय चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ गुप्त रिश्ते में थी। दोनों के परिवार एक ही बिजनेस सर्कल में थे, लेकिन सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी परिवारों के दबाव में सगाई हो गई। अब रास्ता साफ करने के लिए सिया और चेतन ने ठंडे दिमाग से प्लान बनाया कि केतन को हमेशा के लिए हटा दो।

पहला प्रयास 14 जून को हुआ। सिया केतन को लोहागढ़ ले गई। ट्रेकिंग के दौरान उसने केतन को धक्का दिया। केतन बच गया। सिया ने तुरंत बहाना बना दिया कि सांप देखा था, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। केतन ने परिवार को बताया भी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर आया 18 जून। सिया ने जिद की कि जन्मदिन (19 जून) से ठीक पहले केतन उसे लोहागढ़ किले की सैर पर ले जाए। सुबह 10:45 बजे सिया की मां ने अग्रवाल परिवार को फोन किया कि केतन तस्वीरें लेते समय खाई में गिर गया।

पुलिस की शुरुआती गलती और परिवार का शक पुणे ग्रामीण पुलिस ने पहले इसे आकस्मिक मौत मान लिया। लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल (46) को कई बातें अजीब लग रही थीं। उन्होंने पुलिस को जो बताया उससे होश उड़ गए। आइये सबसे पहले जानते हैं कि विशाल अग्रवाल ने पुलिस के क्या बताया...

सिया हमेशा फोन पर लगी रहती थी

छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी

बाली का प्री-वेडिंग फोटोशूट रद्द (मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर पता चला केतन का पासपोर्ट गायब है। बाद में पता चला सिया ने छिपाया था)

लोहागढ़ यात्रा पर सिया का अजीबोगरीब मांग विशाल अग्रवाल के बयान पर पुलिस एक बार फिर एक्टिव हुई। यूं कहें तो परिवार के दबाव में पुलिस ने केस को दोबारा खोला। फोन कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और फोरेंसिक जांच की। जांच के क्रम में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस वाले भी चौंक गए...

हुडी वाला रहस्य और CCTV ब्रेकथ्रू 18 जून को लोनावला का तापमान 33 डिग्री था। फिर भी लोहागढ़ के CCTV में एक व्यक्ति हुडी पहने, सिर पूरा ढके, हेडफोन लगाए घूमता दिखा। इतने गर्म मौसम में हुडी पहनना बेहद संदिग्ध था। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की। वो शख्स था कि चेतन चौधरी। बताया जाता है कि चेतन ने सावधानी बरती थी। अपना मोबाइल फोन कोंढवा स्थित घर पर छोड़ दिया था ताकि लोकेशन ट्रेस न हो। लेकिन CCTV और आसपास के अन्य कैमरों ने उसे पकड़ लिया। सिया के फोन से चेतन के साथ लगातार संपर्क साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। लंबी पूछताछ में दोनों ने कबूल लिया कि सिया ने केतन को धक्का दिया। जबकि वहीं चेतन नीचे खाई में मौजूद था। इससे साफ हुआ कि पूरा प्लान पहले से तैयार था।

क्या बोले SP संदीप सिंह गिल? पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा से साफ हुआ कि चेतन ठीक उसी समय लोहागढ़ में था। दोनों ने हत्या और साजिश कबूल कर ली है। दूसरी ओर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि बेटा केतन कई बार कहता था कि पापा... सिया के बारे में ठीक से पता करो। लेकिन रिश्तेदारी के कारण हमने उसे इग्नोर कर दिया। आज मेरा बेटा चला गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की से शादी करना चाहता था जिसका दिल किसी और के पास था।